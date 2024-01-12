Страна без тепла. В России за первую неделю нового года произошло почти 20 аварий с теплоснабжением

Как заявила „Сибирская генерирующая компания“, организующая теплоснабжение, „в контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений“. Однако даже официальный сайт мэрии показывал большее число отключенных домов — 124. А о том, что в их доме также нет тепла поступали вести практически изо всех районов левобережной части города.

Это притом, что температура воздуха в сибирском мегаполисе −15, а ночью она опускалась и до −25.

Более 20 школ города сократили уроки или перевели учеников на дистанционное обучение. Также сообщается, что больницы прекратили госпитализацию.

Между тем, всего лишь за неделю до этого, 4 января (а по словам жителей, даже днем раньше) отключили отопление из-за аварии в котельной в подмосковном Подольске. В одном из подъездов лопнули батареи.

5 января жители начали собирать подписи для петиции и выходить на пикеты с требованием вернуть отопление и наказать виновных в его отсутствии. Власти Подольска ввели в городе режим ЧС локального характера.

Между тем, как выяснилось, этих аварий было отнюдь не две. Согласно подсчетам издания „Сирена“, только в первую неделю нового, „выборного“ года аварии произошли почти в четверти российских регионов, конкретно — в 19 из них. Это ряд областей Центральной России, а также Дагестан, Приморье, Карелия и Урал. Причем, в некоторых из них проблема не решалась около недели.

Так, 4 января в Санкт-Петербурге без воды остались жители Адмиралтейского района из-за замерзших стояков — температура в городе опустилась до −30. По словам коммунальщиков, единственное, что здесь может помочь — это ждать потепления. Кроме того, в Петербурге в некоторых жилых районах полопались трубы — прекратили работу два торговых центра.

В соседней Ленинградской области, где морозы достигли и вовсе −37 градусов, без воды и тепла осталось 250 жилых домов во Всеволжском и Ломоносовском районах.

В Москве без тепла и света в −27 остались жители 20 многоэтажек — в качестве причины назвали пожар на подстанции, питающей северные районы города.