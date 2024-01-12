ВИДЕО | США и Великобритания нанесли удары по хуситам в Йемене

Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу, 12 января, нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. С заявлениями по этому поводу выступили одновременно президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

В Минобороны США подчеркнули, что целью ударов США и партнеров в Йемене являлись беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, береговые радары и средства воздушного наблюдения хуситов. Удары наносились с истребителей, кораблей и подводных лодок, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации CNN, для нанесения ударов США использовали бомбардировщики и крылатые ракеты Tomahawk.

Минобороны Великобритании заявило, что под удары попали аэродром в Аббсе, который использовался хуситами для запуска крылатых ракет и беспилотников над Красным морем. Кроме того, были атакованы несколько зданий в Бани, использовавшихся для запуска разведывательных беспилотников.

Ответ на „беспрецедентные“ нападения хуситов в Красном море

Байден заявил, что удары стали прямым ответом на „беспрецедентные“ нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, поставившие под угрозу торговлю и свободу судоходства в регионе. Атака, которую он назвал оборонительной, была осуществлена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

„Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что США и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных торговых маршрутов в мире“, - говорится в заявлении Байдена, обнародованном Белым домом. Он пообещал, что при необходимости „без колебаний“ примет дальнейшие меры для защиты своего народа и международной торговли.