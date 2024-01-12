Противостояние в Красном море: Запад стоит перед непростым выбором(7)
Атака йеменских повстанцев-хуситов на корабли в Красном море 9 января стала крупнейшей с начала войны на Ближнем Востоке. Из нее можно сделать два вывода, пишет Русская служба Би-би-си.
Во-первых, поддерживаемые Ираном хуситы, контролирующие йеменское побережье Красного моря, не собираются отступать, несмотря на растущее международное давление.
Во-вторых, они очевидно обладают мощным арсеналом ракет и беспилотников и не боятся запускать их по западным военным кораблям.
Атака 9 января не увенчалась успехом: все беспилотники и ракеты (всего — 21) были сбиты истребителями F/A-18 ВМС США и системами ПРО британских и американских кораблей.
Однако это обходится очень недешево, и хуситам об этом прекрасно известно.
Простой ударный беспилотник обходится хуситам примерно в 20 тысяч долларов. Ракета Sea Viper, которыми оснащен британский эсминец Diamond, стоит около 1,2 млн долларов. К тому же содержание многонациональной флотилии военных кораблей под руководством США под флагом операции Prosperity Guardian в Красном море обходится в копеечку — им нужно топливо, вода, пища, ремонт и так далее.
„В долгосрочной перспективе бороться со средними и дешевыми ракетами и беспилотниками с помощью очень дорогих высококлассных ракет-перехватчиков явно нецелесообразно ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения экономики“, — говорит контр-адмирал Королевского флота Джон Гоуэр.
Массовые атаки
Риски также растут.
Офицеры ВМС США старшего поколения хорошо помнят унизительное нападение „Аль-Каиды“ (грауппировка запрещена во многих странах, в том числе в России) на корабль USS Cole в гавани Адена в 2000 году. Используя простую скоростную лодку, начиненную взрывчаткой, смертники протаранили бок военного корабля стоимостью 1 млрд долларов, нанеся ему серьезные повреждения и убив 17 американских моряков.
С тех пор бортовые средства обороны ближнего действия усовершенствовались, но это не означает, что западные военные корабли стали неуязвимыми.
Иран, который вооружает, обучает и поддерживает хуситов, специализируется на доктрине „атаки роем“, в соответствии с которой нападающие пытаются преодолеть противовоздушную оборону противника, одновременно запуская большое количество беспилотников или ракет.
Похожую тактику с переменным успехом применяют российские войска в Украине, используя поставляемые Ираном беспилотники в сочетании с более дорогими и совершенными ракетами.
Адмирал Гоуэр предупреждает: „Запас ракет на борту американских и британских кораблей, защищающих судоходство в Красном море, вероятно, более ограничен, чем у хуситов. Менее масштабный и более долгосрочный подход хуситов к затягиванию боевых действий вскоре вызовет проблемы с материально-техническим обеспечением“.
В новом докладе, опубликованном в среду британским Королевским объединенным институтом оборонных исследований, подробно описываются некоторые из более совершенных видов вооружений, имеющихся в распоряжении хуситов.
По словам авторов доклада, к ним относится противокорабельная баллистическая ракета Asef с дальностью 400 км, которая несет боеголовку весом 500 кг и использует электрооптическую систему наведения на цель.
Также есть Al-Mandeb 2, противокорабельная крылатая ракета, подобная той, которую ливанская „Хезболла“ выпустила в 2006 году по израильскому кораблю Hanit.
В докладе утверждается, что хуситы получают информацию о передвижениях судов от иранского корабля наблюдения MV Behshad, работающего в южной части Красного моря недалеко от узкого Баб-эль-Мандебского пролива, через который в мирное время проходит около 15% мировой торговли.
Недавние нападения хуситов вынудили значительное число судоходных компаний изменить маршруты своих судов в обход западного побережья Африки. Это увеличивает путь, расход топлива и, как следствие, затрат на рейс.
Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) уже разработало подробные планы по уничтожению ряда военных объектов хуситов на побережье.
Так почему же, учитывая, что большинство стран мира осуждает нападения повстанцев, США и их союзники не предпринимают никаких действий, чтобы их остановить?
Есть несколько причин.
Война в Газе
Йеменская повстанческая группировка хуситов „Ансар Аллах“ заявила, что вступила в войну в Газе на стороне ХАМАС. Повстанцы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или суда, владельцы которых связаны с Израилем (хотя хуситы уже не раз атаковали суда, никак не связанные с Израилем).
Эту позицию, крайне неприятную для мирового судоходства, с удовольствием воспринимают как в самом Йемене, так и на всем Ближнем Востоке. Популярная в арабских странах точка зрения заключается в том, что США поддерживают военную машину Израиля и препятствуют прекращению огня в Газе — то есть являются частью проблемы.
Неспособность своих собственных правительств остановить бойню в Газе в арабском мире никого не смущает.
Поэтому, хотя в арабских странах сильно недолюбливают и Иран, и хуситов, ни одно правительство (за исключением Бахрейна) не рискует присоединиться к военным действиям против повстанцев, опасаясь реакции собственного населения.
Любая атака под руководством США на ракетные пусковые установки, склады, военно-морские верфи или командно-контрольные центры хуситов, несомненно, будет восприниматься как „американо-израильское нападение на арабскую нацию“.
Это будет чревато выходом войны между Израилем и ХАМАС далеко за нынешние границы и вызовет конфликт с Ираном, которого США стремятся избежать.
Саудовская Аравия
Саудовцы находятся в особенно щекотливом положении.
Они пытаются выпутаться из катастрофической гражданской войны в Йемене, к которой они присоединились, нанеся авиаудары по хуситам в 2015 году. С тех пор там погибло около 150 тысяч человек.
Саудовцы и их союзники из ОАЭ не только не смогли воспрепятствовать захвату власти хуситами. Повстанцы в ответ нанесли ракетные и беспилотные удары по саудовским аэропортам, городам и нефтехимическим предприятиям.
По данным Королевского объединенного института оборонных исследований, только в марте 2021 года хуситы выпустили по Саудовской Аравии 340 ракет и беспилотников.
Сегодня в Йемене действует хрупкое перемирие, и саудовцы не хотят его нарушать.
Саудовское руководство также прекрасно понимает, насколько популярна позиция хуситов среди части населения страны.
Телевидение регулярно показывает репортажи из Газы во всех шокирующих подробностях, и мысль о том, что некие ополченцы присоединились к „оси сопротивления“ Америке и Израилю, находит отклик у многих саудовцев и других арабов. Если Эр-Рияд встанет на сторону США в Красном море, он рискует оказаться в глазах своих граждан на стороне Израиля.
Исходя их всего сказанного, США и все другие страны, принимающие участие в операции по защите судоходства в Красном море, предпочли бы, чтобы хуситы просто отступили перед лицом подавляющей огневой мощи союзников.
Но этого не происходит. Если повстанцы не отступят, военные действия против них, пусть и ограниченные, могут стать неизбежными.
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