Противостояние в Красном море: Запад стоит перед непростым выбором

Иран, который вооружает, обучает и поддерживает хуситов, специализируется на доктрине „атаки роем“, в соответствии с которой нападающие пытаются преодолеть противовоздушную оборону противника, одновременно запуская большое количество беспилотников или ракет.

С тех пор бортовые средства обороны ближнего действия усовершенствовались, но это не означает, что западные военные корабли стали неуязвимыми.

Офицеры ВМС США старшего поколения хорошо помнят унизительное нападение „Аль-Каиды“ (грауппировка запрещена во многих странах, в том числе в России) на корабль USS Cole в гавани Адена в 2000 году. Используя простую скоростную лодку, начиненную взрывчаткой, смертники протаранили бок военного корабля стоимостью 1 млрд долларов, нанеся ему серьезные повреждения и убив 17 американских моряков.

„В долгосрочной перспективе бороться со средними и дешевыми ракетами и беспилотниками с помощью очень дорогих высококлассных ракет-перехватчиков явно нецелесообразно ни с точки зрения логистики, ни с точки зрения экономики“, — говорит контр-адмирал Королевского флота Джон Гоуэр.

Простой ударный беспилотник обходится хуситам примерно в 20 тысяч долларов. Ракета Sea Viper, которыми оснащен британский эсминец Diamond, стоит около 1,2 млн долларов. К тому же содержание многонациональной флотилии военных кораблей под руководством США под флагом операции Prosperity Guardian в Красном море обходится в копеечку — им нужно топливо, вода, пища, ремонт и так далее.

Однако это обходится очень недешево, и хуситам об этом прекрасно известно.

Атака 9 января не увенчалась успехом: все беспилотники и ракеты (всего — 21) были сбиты истребителями F/A-18 ВМС США и системами ПРО британских и американских кораблей.

Во-вторых, они очевидно обладают мощным арсеналом ракет и беспилотников и не боятся запускать их по западным военным кораблям.

Похожую тактику с переменным успехом применяют российские войска в Украине, используя поставляемые Ираном беспилотники в сочетании с более дорогими и совершенными ракетами.

Адмирал Гоуэр предупреждает: „Запас ракет на борту американских и британских кораблей, защищающих судоходство в Красном море, вероятно, более ограничен, чем у хуситов. Менее масштабный и более долгосрочный подход хуситов к затягиванию боевых действий вскоре вызовет проблемы с материально-техническим обеспечением“.

В новом докладе, опубликованном в среду британским Королевским объединенным институтом оборонных исследований, подробно описываются некоторые из более совершенных видов вооружений, имеющихся в распоряжении хуситов.

По словам авторов доклада, к ним относится противокорабельная баллистическая ракета Asef с дальностью 400 км, которая несет боеголовку весом 500 кг и использует электрооптическую систему наведения на цель.

Также есть Al-Mandeb 2, противокорабельная крылатая ракета, подобная той, которую ливанская „Хезболла“ выпустила в 2006 году по израильскому кораблю Hanit.

В докладе утверждается, что хуситы получают информацию о передвижениях судов от иранского корабля наблюдения MV Behshad, работающего в южной части Красного моря недалеко от узкого Баб-эль-Мандебского пролива, через который в мирное время проходит около 15% мировой торговли.

Недавние нападения хуситов вынудили значительное число судоходных компаний изменить маршруты своих судов в обход западного побережья Африки. Это увеличивает путь, расход топлива и, как следствие, затрат на рейс.

Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) уже разработало подробные планы по уничтожению ряда военных объектов хуситов на побережье.

Так почему же, учитывая, что большинство стран мира осуждает нападения повстанцев, США и их союзники не предпринимают никаких действий, чтобы их остановить?

Есть несколько причин.

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