В президентском кортеже Зеленского был замечен автомобиль без дорожной страховки. Это законно?

Среди прочих в колонне автомобилей, сопровождавших президента Украины во время его визита в Эстонию, присутствовал BMW седьмой серии с регистрационным номером 451RVH. Если проверить его через сайт Департамента транспорта, то окажется, что у данного автомобиля действительно отсутствует действующая дорожная страховка.

Согласно эстонскому закону транспортные средства без дорожной страховки не могут использоваться на дорогах общего пользования. Любое зарегистрированное в дорожном регистре транспортное средство или его прицеп должны иметь действующую страховку. Однако есть исключения, одно из них звучит так: в Эстонии не требуется страховать транспортные средства, принадлежащее Силам обороны, КАПО, Кайтселийту и Департаменту полиции и погранохраны.

Вышеупомянутый BMW принадлежит Силам обороны.

Подробнее о дорожном страховании можно почитать по ССЫЛКЕ .

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