В президентском кортеже Зеленского был замечен автомобиль без дорожной страховки. Это законно?
Читатель нашего портала обратил внимание, что один из автомобилей президентского кортежа был без страховки. RusDelfi узнал, может ли данный автомобиль законно передвигаться по городу.
Среди прочих в колонне автомобилей, сопровождавших президента Украины во время его визита в Эстонию, присутствовал BMW седьмой серии с регистрационным номером 451RVH. Если проверить его через сайт Департамента транспорта, то окажется, что у данного автомобиля действительно отсутствует действующая дорожная страховка.
Согласно эстонскому закону транспортные средства без дорожной страховки не могут использоваться на дорогах общего пользования. Любое зарегистрированное в дорожном регистре транспортное средство или его прицеп должны иметь действующую страховку. Однако есть исключения, одно из них звучит так: в Эстонии не требуется страховать транспортные средства, принадлежащее Силам обороны, КАПО, Кайтселийту и Департаменту полиции и погранохраны.
Вышеупомянутый BMW принадлежит Силам обороны.
Подробнее о дорожном страховании можно почитать по ССЫЛКЕ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.