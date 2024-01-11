11.01.2024, 20:00
Еще одной торговой точкой меньше: в Нарве закрывается магазин игрушек(1)
ФОТО: Erakogu
В Торговом центре FAMA закрывается магазин игрушек Karupoeg Puhh. Посетить его можно до 14 января. Пока для покупателей проводится финальная распродажа товаров.
Менеджер сети магазинов Karupoeg Puhh OÜ Лия Аланурм ответила RusDelfi, что ничего особенного в этом нет, кроме того, что истек срок аренды. „Мы уже некоторое время объединяем небольшие магазины, - сказала менеджер. - В будущем нашим основным направлением станет производство и экспорт игрушек. Крупные магазины и оптовая торговля будут продолжать поддерживать это направление“.
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