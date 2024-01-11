Еще одной торговой точкой меньше: в Нарве закрывается магазин игрушек

Менеджер сети магазинов Karupoeg Puhh OÜ Лия Аланурм ответила RusDelfi, что ничего особенного в этом нет, кроме того, что истек срок аренды. „Мы уже некоторое время объединяем небольшие магазины, - сказала менеджер. - В будущем нашим основным направлением станет производство и экспорт игрушек. Крупные магазины и оптовая торговля будут продолжать поддерживать это направление“.