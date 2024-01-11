ПОДКАСТ | Визит Зеленского в Эстонию: много охраны, встречи с украинцами не было

Владимир Зеленский впервые приехал в Эстонию, после начала полномасштабной войны. „Это была третья попытка. Первая должна была состоятся в сентября, вторая в декабре. Получилось только сейчас, почти спустя два года после 24 февраля 2022 года. Жалко, что не организовали встречу с украинской общиной“, - говорит Виталий Бесчастный.

По словам Романа Старапопова, все прошло спокойно, эстонские политики хотели лично пообщаться с лидером Украины, а сам он вынужден был взять паузу на 15 минут перед входом в зал парламента - чтобы немного поправить свою речь.

„Если бы приехал президент США Джо Байден, возможно, меры безопасности не были бы такими жесткими, - считает Андрей Шумаков. - Для Эстонии все-таки это непривычно, когда столько техники на улице, много полиции и летают вертолеты“.

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