КПП на границе Финляндии с Россией останутся закрытыми еще на месяц

Правительство на общем заседании Госсовета сегодня, 11 января, приняло решение продлить ограничения на восточной границе. Об этом на пресс-конференции объявила министр внутренних дел Мари Рантанен (Истинные финны).

Ограничения будут действовать месяц, до 11 февраля.

– Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии, – обосновала решение Рантанен.

Глава МВД подчеркнула, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и держателях паспортов двух стран.

Однако она отметила, что со стороны России не произошло никаких изменений, и угроза гибридного влияния сохраняется. Рантанен напомнила, что Финляндия открыла два КПП в середине декабря, но ситуация не изменилась.

Правительство Финляндии в целях обеспечения национальной безопасности приняло решение о закрытии некоторых пунктов пропуска на восточной границе 16 ноября прошлого года. Эта мера не привела к остановке потока просителей убежища без надлежащих документов. После этого число открытых КПП сократилось, а затем вся граница, кроме Вайниккала, была закрыта.

Правительство все-таки решило 14 декабря открыть два погранпункта: МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего власти закрыли восточную границу на месяц, до 14 января. Глава МВД тогда сообщила, что ситуация нормализуется только тогда, когда прекратится поток людей, пытающихся незаконно проникнуть в страну.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.