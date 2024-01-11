МНЕНИЕ | Андрей Деменков: руководители Эстонии, помогая Украине, решают свои задачи

Зеленский ведет все более трудные переговоры в США, где внутриполитические дрязги привели к задержкам в поставках вооружений. С западными европейцами, которые зачастую озираются на Вашингтон, прежде чем предпринять какие-либо решительные шаги, тоже не все гладко. В этой ситуации безоговорочная поддержка стран Балтии крайне важна для Киева и практически, и политически. Зеленскому есть чем подсластить пилюлю, отчитываясь перед украинцами о своих международных переговорах. Он знает, что озвученные им просьбы на встречах в Вильнюсе, Риге и Таллинне, будут непременно услышаны, да еще и переданы дальше.