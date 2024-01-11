Мнение
11.01.2024, 16:39

МНЕНИЕ | Андрей Деменков: руководители Эстонии, помогая Украине, решают свои задачи

 
Андрей Деменков
журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец»
Владимир Зеленский улетает из Таллинна
Владимир Зеленский улетает из Таллинна
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Зеленский ведет все более трудные переговоры в США, где внутриполитические дрязги привели к задержкам в поставках вооружений. С западными европейцами, которые зачастую озираются на Вашингтон, прежде чем предпринять какие-либо решительные шаги, тоже не все гладко. В этой ситуации безоговорочная поддержка стран Балтии крайне важна для Киева и практически, и политически. Зеленскому есть чем подсластить пилюлю, отчитываясь перед украинцами о своих международных переговорах. Он знает, что озвученные им просьбы на встречах в Вильнюсе, Риге и Таллинне, будут непременно услышаны, да еще и переданы дальше.

Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Эстонию с первым официальным визитом с начала войны в феврале 2022-го. Встреча имеет немалое значение для обеих сторон.

Эстония, Латвия и Литва с первого дня войны активно поддерживали Украину не только политически, но и снабжая оружием. Приняли десятки тысяч украинских беженцев. По отношению к ВВП их помощь (порядка 1%) – самая высокая среди всех союзников Киева. США, например, выделяет 0,4%, а робкая Германия – и вовсе 0,2%.

RusDelfi
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