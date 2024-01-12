Передел собственности, ручное управление, дефицит кадров. Как война изменила экономику России

„Экономика сейчас работает выше своего потенциала, выжимаются все ресурсы — трудовые, капитальные. В 2023 году в полный рост встала проблема нехватки рабочих рук. Экономика так не может расти. Какие-то предприятия скоро не смогут поддерживать работу“, — считает Ениколопов.

И эта милитаризованная экономика, зависимая от бюджетных денег, уже перегрета — то есть она вряд ли сможет расти долго теми же темпами. Об этом еще в середине прошлого года заявил Центральный банк.

Владимир Путин в целом любит говорить об успехах российской экономики — этому была посвящена, например, значительная часть предновогодней „прямой линии“, первого с начала войны его многочасового публичного выступления. Но независимые экономисты в большинстве своем объясняют, что секрет тут прост — активные военные расходы.

Итоговых данных по росту экономики в 2023 году пока нет. Российский президент оптимистично ждет темпов роста в 3,5% — и вполне возможно, что это реализуемый прогноз с учетом роста ВВП на 5,5% в третьем квартале (пока это предварительная оценка Росстата). Однако большинство других прогнозов менее оптимистичны.

И это описание кажется достаточно точным. Сразу после начала войны и введения первых санкций российской экономике предрекали глубокий кризис. Но в 2022 году спад составил всего 2,1%, да и эту оценку Росстат резко улучшил в самом конце 2023 года — по новым данным, спад в 2022 году составил всего 1,2%.

„Основное сейчас — это то, что в 2023 году на полную мощь произошла милитаризация экономики. Бюджетные траты в первый раз стали реальным двигателем экономического роста“, — так состояние российской экономики описывает постоянный профессор университета Помпеу Фабра в Барселоне Рубен Ениколопов.

„Экономика действительно становится все более гибридной. Она никогда не была в России рыночной, но все-таки стремилась к ней. А сейчас стала гибридной. Есть инструменты рыночной экономики, плановой, есть ручного управления. Насколько этот гибрид жизнеспособен, пока понять очень трудно“, — говорит экономист Александра Осмоловская-Суслина.

Вопрос в том, как управлять экономикой, которая становится все более и более зависимой от государственных расходов. И тут возникает еще один итог года — в России появляется все больше элементов ручного управления.

„Есть проекты, которые государство напрямую финансирует, какие-то регионы работают в три смены из-за того, что есть огромные военные расходы на производство и в виде зарплат, которые выплачиваются солдатам и которые потом попадают в экономику“, — продолжает Ицхоки.

„Огромное количество денег вливается в экономику из государственного бюджета, они превращаются в чьи-то доходы, эти деньги тратятся дальше“, — так описывает этот стимул экономист Олег Ицхоки. Бюджетные деньги, по его словам, заменяют в экономике все частное финансирование.

За 11 месяцев прошлого года расходы российского бюджета составили почти 27 трлн рублей — это почти на три триллиона больше, чем в 2022 году. При этом за весь 2023 год власти планировали потратить 29 трлн рублей — пока этих итоговых цифр также нет. До войны расходы бюджета были существенно меньше — около 25 трлн рублей ежегодно.

Именно эти процессы и стали своеобразным итогом 2023 года. Российскую экономику до войны критиковали за обширное присутствие государства в виде госкомпаний и большой доли госсобственности. После начала войны она стала еще сильнее зависима от государства — в первую очередь от бюджетных денег, ставших ее главным стимулом.

В первые месяцы войны, весной 2022 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о начале перестройки российской экономики. Слово „перестройка“ для большинства ассоциируется с реформами позднего СССР. Но для нынешней России перестройка означала другое: налаживание серых схем экспорта и импорта, введение ручного управления в экономике и новый передел собственности.

„Это экстренное управление: здесь и сейчас нужно затыкать дыры“, — описывает процесс ручного управления Александра Осмоловская-Суслина. По ее словам, „на практике оказалось, что многие решения принимаются сегодня одним способом, а завтра — другим“.

„В России экономика всегда характеризовалась высокой долей ручного управления, когда речь идет о крупных проектах. Масштаб возрос, безусловно. Под ручное управление попало то, что раньше было розничными отношениями, — все, что связано с трансграничными перетоками капитала, просто потому что введены ограничения капитала для поддержания рубля прежде всего, эта сфера тоже попала под ручное управление“, — объясняет Ениколопов.

Жесткие требования уже привели к неожиданным последствиям, например, к „круговороту валюты “: российские компании, получающие рубли на свои зарубежные счета, должны покупать на них валюту, а потом продавать ее и покупать опять рубли внутри страны.

Власти не в первый раз обязывают экспортеров продавать выручку — это помогало стабилизировать рубль и в 2022-м, и в 2014 году. Но в этот раз есть разница: в компаниях вводят процедуры строгой отчетности и даже разослали им подробные инструкции о том, как эти меры выполнять.

С девальвацией рубля в одиночку боролся ЦБ — в основном, рыночными методами: повышал ставку и выходил на рынок с продажами валюты в рамках различных механизмов . Власти также пытались договориться с экспортерами о том, что часть валютной выручки те будут возвращать в страну. И ничего из этого быстро не сработало — рубль продолжил падать.

Действительно, элементов ручного управления можно найти все больше. Показательна история попыток остановить девальвацию рубля. Курс рубля на Московской бирже падал с начала 2023 года, но к концу лета и началу осени темпы падения были особенно быстрыми. Основной причиной стали слишком мягкие денежные условия в стране: из-за высоких бюджетных расходов и низких ставок в экономике было много рублей, а из-за слабого экспорта и оттока капитала — мало валюты.

„[2023 год показал, что] работа экономики в военном режиме возможна. Денег на нее хватает. Если год назад большой вопрос заключался в том, насколько хватит бюджета для поддержания войны такой интенсивности, то в 2023 году становится ясно: при 80 долларах за баррель и сегодняшних санкциях денег на войну хватает“, — говорит Олег Ицхоки.

В начале 2023 года многие экономисты пристально следили за растущим дефицитом бюджета. Но к концу года стало ясно, что риски не реализовались. За 11 месяцев 2023 года дефицит бюджета составил всего 878 млрд рублей — это существенно ниже почти 3 трлн рублей, которые были утверждены законом.

„Идет война на истощение. Россия еще не близка к финальной точке, поддерживать более-менее такими же способами, как в этом году, за счет прежде всего бюджетных расходов ВВП, даже с положительным ростом, — это возможно“, — считает Ениколопов.

Некоторые активы ушедших иностранцев или на захваченных Россией территориях Украины переходят к близким к властями владельцам через сложные схемы — как это было на примере сети магазинов товаров для дома OBI, которая пережила с начала войны несколько перемен собственников подряд.

До этого под управление Росимущества попали пивоваренная компания „Балтика“ и производитель молочной продукции Danone, а еще раньше — доли иностранцев в энергетической компании „Юнипро“ и генерирующей компании „Фортум“.

Во-вторых, в России начался новый передел собственности. „Прежде всего, экспроприация иностранных компаний, которая началась, но не только это. Я боюсь, это только начало, уже были кейсы, когда пытаются поставить вопросы о собственности“, — считает Ениколопов.

На оборону российские власти хотят потратить примерно треть бюджета в 2024 году, напоминает он. Это около 10% ВВП, рассчитал экономист. „Это больше, чем весь предвоенный бюджет Украины“, — объясняет Ицхоки. Если не снизятся цены на нефть или не поменяются санкции, Россия, по его расчетам, сможет поддержать эти расходы: „2023 год показал, что финансирование вряд ли станет ограничением“.

Способность России вести войну должны были, по задумке западных политиков, подорвать санкции — в первую очередь, нефтяное эмбарго и потолок цен на нефть. Последнее — это по сути не новые санкции, а их послабление. Компании из западных стран сейчас могут обслуживать поставки российской нефти покупателям в других странах, если нефть поставляется по цене ниже 60 долларов за баррель.

В первые месяцы 2023 года казалось, что нефтяные санкции работают — российская марка Urals продавалась с большой скидкой к Brent, а доходы бюджета от продажи нефти и газа существенно снизились. По итогам почти года эти меры привели к снижению российских доходов от экспорта нефти на 14% — или к потере 34 млрд евро в экспортной выручке, отмечает финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air).

Но постепенно Россия начала находить пути, как обходить эмбарго и потолок цен на нефть. Для этого она создала теневой флот для перевозки нефти, прежде всего, в Китай и Индию. Газета Financial Times писала, что он состоит из более ста танкеров. По подсчетам Bloomberg, в 2023 году с помощью теневого флота было перевезено примерно 45% российской нефти.

„Санкции очень ограничены. Они не ограничивают объем нефти, который Россия продает, и пока что не очень эффективны в ограничении цены. Может быть, там есть скидка 15% от цены — это максимум. Таким образом, возможно, что Россия недополучает 10-15%, но при этом цены выросли сильнее“, — объясняет Ицхоки.