Передел собственности, ручное управление, дефицит кадров. Как война изменила экономику России

В первые месяцы 2023 года казалось, что нефтяные санкции работают — российская марка Urals продавалась с большой скидкой к Brent, а доходы бюджета от продажи нефти и газа существенно снизились. По итогам почти года эти меры привели к снижению российских доходов от экспорта нефти на 14% — или к потере 34 млрд евро в экспортной выручке, отмечает финский Центр исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air).