Тайваньский кризис. Начнет ли Китай войну после субботних выборов?

Главный гарант безопасности Тайваня — США. Америка обещает вступиться за 24-миллионный остров, если 1,5-миллиардный материковый Китай нападет на него.

„Никого уже не удивляет, что Китай задействует армию для устрашения. И делает это все чаще и все охотнее“, — говорит Брайан Харт из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

В новогоднем обращении за две недели до тайваньских выборов Си сказал, что Тайвань „непременно воссоединится“ с Китаем. Аналитики отметили ужесточение тона китайского председателя: в прошлом году он лишь назвал „людей по обе стороны Тайваньского пролива членами одной семьи“.

Си сосредоточил в своих руках всю власть в КНР и в последние годы неоднократно заявлял о неизбежности воссоединения с Тайванем. Он говорил, что вопрос этот нельзя оставлять будущим поколениям, но отрицал предположения о якобы установленном крайнем сроке — 2027 годе.

Си Цзиньпин неоднократно предупреждал об этом. Он относится к острову, расположенному всего в 150 км от материкового Китая, примерно как Владимир Путин — к украинскому Крыму.

И КНР, и Тайвань официально считают себя одним большим Китаем. Тайвань в принципе не против объединиться, но не под началом китайской компартии, и выступает за статус-кво — формально вместе, фактически врозь. Согласно опросам, более 90% тайваньцев не желает немедленного объединения. Но и сторонников объявления независимости на Тайване почти нет, поскольку подобная декларация стопроцентно повлечет за собой войну с КНР.

Тайваню не привыкать к китайским угрозам, однако на этот раз все серьезнее, поскольку президентские выборы на острове — первые после нападения России на Украину. Китай не только не осудил агрессию ядерной державы против слабой соседней страны с целью „воссоединения единого народа“, но укрепил связи с Кремлем. Председатель КНР Си Цзиньпин многократно принимал и сам ездил в гости к „дорогому другу“ Владимиру Путину, который стал изгоем на Западе и попал в международный розыск по обвинению в военных преступлениях против украинцев.

„Экономическая взаимозависимость между Китаем и его торговыми партнерами, включая Тайвань, чрезвычайно высока. Если конфликт перекроет торговлю, инвестиции и движение рабочей силы, издержки будут гигантскими. Даже выше, чем издержки, которые понесла Россия в результате санкций, введенных против нее из-за Украины“, — полагает другой китаист из CSIS, Скотт Кеннеди.

Аргументы против применения силы сводятся к тому, что Китаю это не выгодно.

Эксперты выделяют три вероятных варианта эскалации: масштабные военные учения у берегов Тайваня, блокада острова и вторжение. О сроках тоже спорят. Новый президент вступит в должность только в мае, так что ожидание неминуемого кризиса может растянуться на несколько месяцев.

Поводом для силового решения может стать победа кандидата от правящей Демократической прогрессивной партии. Нынешний вице-президент Лай Циндэ метит в президенты и представляет себя продолжателем политики Цай Инвэнь, которая проработала во главе государства максимально разрешенные два срока. Однако прошлые высказывания Лая о независимости Тайваня дали оппозиции и Пекину повод называть его кандидатом войны и марионеткой США.

Экономисты Bloomberg оценили потенциальный ущерб от конфликта Китая с Тайванем в астрономическую сумму 10 трлн долларов , или 10% всей мировой экономики. От такого кризиса мир будет оправляться десятилетиями.

Если Тайвань окажется в блокаде или под китайскими бомбами, во всем мире остановится производство мобильных телефонов, автомобилей и электроники, поскольку на острове выпускается 60% всех микропроцессоров и 90% продвинутых чипов. Пострадает и китайская экономика — вторая по размеру в мире после американской. По касательной заденет весь остальной мир.

Ставки как никогда высоки, и субботние президентские выборы рискуют стать искрой, из которой разгорится пламя регионального конфликта, способного перерасти в глобальное противостояние США и Китая — двух крупнейших экономических и военных держав планеты.

Эскалация повернет вспять едва наметившееся потепление в отношениях Китая с США и Европой. Война лишит Си Цзиньпина надежды вернуть страну к прежним темпам роста благосостояния и когда-нибудь догнать и перегнать Америку.

Однако так же Запад пытался сдержать и Путина перед вторжением в Украину — невыгодно, дорого, разорительно для страны. Но он пошел ва-банк ради более амбициозных целей, нежели завоевание чужой территории. Путин бросил вызов США и НАТО в Европе, Си может последовать примеру „дорогого друга“ и попытаться сделать то же самое в Азии и Тихом океане, пока внимание и ресурсы их общего врага отвлечены на войны в Европе и на Ближнем Востоке.

В этом случае перспективы санкций и экономический кризис не испугают Си Цзиньпина, говорит Лонни Хенли из американского Foreign Policy Research Institute (FPRI).

„Если Китай решит воевать, они обрушат на Тайвань всю свою военную мощь. Заявления типа „вы дорого заплатите“ их не остановят. Они в курсе“, — сказал он.

„Они знают, что война с Тайванем разрушит и китайскую экономику, и мировую экономику на десятилетия вперед. Они знают, что при любом исходе им светят долгие годы вражды с США. Это даже не новая холодная война. Это — новая горячая война, и она надолго“.

Китай не ограничится блокадой, поскольку она несет те же издержки, что вторжение, но шансы на успех ниже, уверен Фил Сондерс, главный научный специалист по китайской армии из финансируемого Пентагоном исследовательского центра National Defense University.

Затяжная блокада даст Америке возможность подтянуть силы на подмогу и истощит ресурсы не только Тайваня, но и Китая, что чревато внутриполитическими проблемами для компартии.

„Мне кажется, если Си Цзиньпин решится на силовое решение, то перспектива молниеносной победы будет выглядеть привлекательнее затяжной блокады“, — считает он.