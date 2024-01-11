МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: без Украины западные страны останутся один на один с Россией
Россия в нынешнем ее антидемократическом состоянии, да еще возглавляемая президентом Путиным, представляет собой долгосрочную угрозу для всего западного мира. Российская власть одержима желанием восстановить Российскую империю / Советский Союз в их прежних границах. А это означает прямую военную угрозу всем постсоветским странам, а также Польше и Финляндии.
Прибытия Президента Украины Владимира Зеленского с визитом в Эстонию все ожидали в четверг, 11 января 2023 г., однако, из соображений безопасности он прилетел в Таллинн ещё накануне вечером. Об этом сообщают как украинские, так и западные медиа.
Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. По мнению Кариса, который сообщил о переговорах в соцсети Х (exTwitter), этот день оказался особенным. Зеленский пожелал дружественному народу Эстонии мира, счастья и процветания. Он также поблагодарил Эстонию за поддержку Украины в ее борьбе за свою свободу и независимость. Действительно, Эстония долгое время занимала первое место в мире по помощи Украине, если считать в процентах от ВВП, а также активно продвигала украинскую повестку на всех уровнях.
Украина с началом 2024 года перешла в новую фазу войны. Российские оккупационные войска усилили натиск по всему фронту, а российская власть не скрывает своих амбиций и территориальных претензий, надеясь поглотить как можно больше украинских территорий к президентским выборам в Российской Федерации. Украина столкнулась с рядом очень чувствительных рисков и вызовов – угрозой сокращения западной помощи, истощением запасов вооружений, „усталостью“ и попыткой дистанцироваться от войны в международном сообществе. Кремль отвлекает внимание от Украины, разжигая все новые и новые конфликты в мире. Визит Зеленского в Эстонию – это демонстрация новой стратегии и тактики по адаптации Украины к существующим реалиям. Украина по-прежнему высказывает приверженность к ценностям западной демократии и не намерена уступать хищническим амбициям российского президента Путина.
Страна и президент Зеленский намерены выработать механизмы военной и финансовой устойчивости. Это включает наращивание производства современных вооружений, что также крайне необходимо и европейским странам, рискующим очутиться один на один с Россией, если Украина будет „пройдена“ российскими танками. Явственно понимая, что перевес в живой силе на стороне России, Украина делает ставку на высокие технологии – беспилотники, современные системы радиоэлектронной борьбы, эффективные средства противовоздушной и противоракетной обороны. Европа, и Эстония в том числе, должна присоединиться к этому процессу. Возникает уникальная возможность радикального технологического обновления всего сектора безопасности. Это тем более важно, что альянс одиозных режимов – Россия – Иран – Северная Корея – прогрессирует в технологических разработках военного назначения и наладил процесс взаимной передачи вооружений.
Вызовы и угрозы, стоящие перед Украиной – это вызовы и угрозы для Эстонии и другими странами Балтии и Севера Европы.
Россия в нынешнем ее антидемократическом состоянии, да еще возглавляемая президентом Путиным, представляет собой долгосрочную угрозу для всего западного мира. Российская власть одержима желанием восстановить Российскую империю / Советский Союз в их прежних границах. А это означает прямую военную угрозу всем постсоветским странам, а также Польше и Финляндии. Очевидно, минимизация российской угрозы должна осуществляться на системных основаниях. Украина ныне – форпост противостояния „Россия – Западный мир“. Поэтому западная помощь должна быть долгосрочной, направленной на формирование украинского государства как неотъемлемой части Европейского союза и НАТО.
Особое место должно быть уделено финансовой устойчивости Украины, так как от этого во многом зависит финансовая устойчивость Европы и ее экономическая безопасность. Передача Украине „замороженных“ российских активов лишит кремлевскую военную машину денег, навсегда отобьет желание у третьих стран помогать России обходить санкции и послужит отличным стимулом для развития новых европейских рынков. Потенциал Украины, инвестиции в экономику этой страны, в том числе, в оборонный сектор, способны придать новый импульс экономике Европы и Эстонии.
Опыт борьбы Украины с российской агрессией крайне ценен для Эстонии. Это пример системного обеспечения безопасности на всех уровнях. Россия пытается расшатать гражданского общество, вызвать искусственные энергетические, миграционные, управленческие кризисы, организовать кибернетический Апокалипсис в той или иной стране или регионе или прорыв границы „вагнеровцами“. Вызовы и угрозы, стоящие перед Украиной – это вызовы и угрозы для Эстонии и другими странами Балтии и Севера Европы. Также как и над Украиной, над нами нависает огромная российская тень, стремящаяся поглотить любые проявления жизни не по „российским стандартам“. Поддержка Украины на пути в Евросоюз и НАТО – это критерий зрелости европейской политики. Европейские страны наконец-то должны сказать себе, что победа Украины – это их победа в борьбе против российского монстра. Так стоит ли ограничивать Украину в стремлении получить высокоэффективное, дальнобойное оружие, способное достичь территории Российской Федерации? Или же накладывать вето на операции на российской территории? Стоит ли держать Украину на голодном „пайке“ без финансовой помощи? Без вооружений? Стоит ли оглядываться на одиозных российских „прокси“ вроде Виктора Орбана?
„Отдохнувшая“ Россия, воспользовавшаяся паузой на поле боя, вдвойне опасная Россия. Украина без приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне – вдвойне ослабевшая Украина; оставшееся без защиты ее гражданское население, разрушенные города и захваченные территории. Запад должен сделать все, чтобы война стала невыгодна России, ее гражданам, ее олигархам, ее чиновникам всех уровней, ее военным. А это означает только одно – дальнейшая мощная, долгосрочная поддержка Украины западной коалицией. Крепкая, устойчивая Украина – залог успешного развития Европы!
Новая Европа – высокотехнологичная, с новыми критериями безопасности, интегрированная в динамические мировые процессы. Новый взгляд на демократию, устройство общества и армии, новое понимание единства и развития. Новые драйверы роста. Все это может стать реальность, если сейчас поддержать Украину!
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