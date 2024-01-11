МНЕНИЕ | Евген Цыбуленко: без Украины западные страны останутся один на один с Россией

Прибытия Президента Украины Владимира Зеленского с визитом в Эстонию все ожидали в четверг, 11 января 2023 г., однако, из соображений безопасности он прилетел в Таллинн ещё накануне вечером. Об этом сообщают как украинские, так и западные медиа.

Зеленский встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. По мнению Кариса, который сообщил о переговорах в соцсети Х (exTwitter), этот день оказался особенным. Зеленский пожелал дружественному народу Эстонии мира, счастья и процветания. Он также поблагодарил Эстонию за поддержку Украины в ее борьбе за свою свободу и независимость. Действительно, Эстония долгое время занимала первое место в мире по помощи Украине, если считать в процентах от ВВП, а также активно продвигала украинскую повестку на всех уровнях.

Украина с началом 2024 года перешла в новую фазу войны. Российские оккупационные войска усилили натиск по всему фронту, а российская власть не скрывает своих амбиций и территориальных претензий, надеясь поглотить как можно больше украинских территорий к президентским выборам в Российской Федерации. Украина столкнулась с рядом очень чувствительных рисков и вызовов – угрозой сокращения западной помощи, истощением запасов вооружений, „усталостью“ и попыткой дистанцироваться от войны в международном сообществе. Кремль отвлекает внимание от Украины, разжигая все новые и новые конфликты в мире. Визит Зеленского в Эстонию – это демонстрация новой стратегии и тактики по адаптации Украины к существующим реалиям. Украина по-прежнему высказывает приверженность к ценностям западной демократии и не намерена уступать хищническим амбициям российского президента Путина.