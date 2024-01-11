Новый год в Центральной России без тепла и электричества: лед, темнота и потоп

Дома на нескольких улицах Климовска быстро остывали на 20-градусном морозе. Без тепла оказалась и областная больница в Подольске. Пока для обогрева разворачивали передвижную дизельную установку, тепло в корпуса подавали тепловыми пушками, еще сильнее увеличивая нагрузку на электросети.

Звонить в диспетчерские службы Елена и сотни других жителей стали сразу. Там пенсионерке сказали: „Проблемы решаются“. Но как минимум сутки ничего не происходило. И, как следует из заявлений главы городского округа Подольска Григория Артамонова, попытки привести в действие котел в неисправной котельной продолжались как минимум до вечера 5 января. О полном восстановлении оборудования Артамонов сообщил только в воскресенье.

Ее пятиэтажка на улице Весенней — в числе тех, что обслуживала котельная ЗАО „КСПЗ“. Котельная расположена на территории Климовского специализированного патронного завода — режимного предприятия. Как следует из публичных объяснений местных властей, из-за особого статуса предприятия доступ в котельную для обязательных проверок оборудования был затруднен.

Как и многие другие жители Климовска, пенсионерка Елена Покровская проснулась 4 января в стремительно остывавшей квартире. Кухонная плита у Елены — электрическая, нельзя было даже согреться, включив газ. Потом пропало и электричество.

Самые массовые отключения тепла случились в подмосковном Климовске — это район к юго-западу от Подольска. Там из-за аварии на одной из трех котельных, подающих горячую воду в дома, замерзать стали почти 200 многоэтажных зданий с десятками тысяч жителей.

О перебоях с электричество м и теплоснабжением в дни новогодних каникул сообщали из нескольких областей центральной России. Без тепла или без света (а часто электричество — единственный способ обогреться) остались многие жители Ярославской и Ленинградской областей, Рязани и Воронежа. Холодно в огромных многоэтажках Химок — по сообщениям очевидцев, тепла хватало на обогрев первых пяти-шести этажей.

Жителей Климовска, с которыми удалось поговорить Би-би-си, приводит в ярость, что на выходных местные СМИ рассказывали, что в большинство домов уже возвращается тепло. „Оповещали по телевизору, что якобы все включили и 90% домов подключены, — говорит Покровская. — Если и запустили, то как раз 10%, а не 90%. Мы переписываемся друг с другом и знаем — все замерзают“.

„Когда я писала обращения, мне сказали, что нам дали тепло и нашим районом больше не занимаются“, — говорит еще одна жительница Климовска, Ксения Александрова, живущая неподалеку от сломавшейся котельной.

Обстановка в квартире Александровой мрачная. Сколько точно градусов в ее квартире, она сказать не может, но электрическим радиатором получается нагреть так, что можно спать в одежде под двумя одеялами. „Выходишь из комнаты в коридор — и как будто на улицу“, — говорит Ксения и шмыгает носом. В квартире она живет со своими бабушкой и дедушкой, мужем и двумя домашними животными.

У местной жительницы Насти, молодой матери, трое детей. Хотя электричество в их микрорайоне оставалось, ей быстро стало понятно, что находиться в замерзающей квартире с детьми нельзя. Насте, как и другим семьям с детьми, помогли местные власти — семью разместили в здании детского лагеря отдыха.

Последние несколько дней она отлучается днем с работы, чтобы, включив электрический радиатор, поднять температуру в квартире старого двухэтажного дома, чуть выше нуля. Детей женщина берет с собой, потому что оставить их не с кем. „Трубы давно мороженые. У нас в окне — лед. Изнутри. Мы приезжаем в квартиру, направляем радиатор на трубы, чтобы не было аварии, чтобы не лопались“. Поскольку примерно тем же заняты все остальные, пробки в старом двухэтажном здании то и дело вышибает. Труба на лестничной клетке в доме Насти уже треснула.