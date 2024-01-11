Портрет подозреваемого в похищении девочки в Литве: свой бизнес и недавнее участие в скандале(6)
Обвиняемый в похищении девочки 42-летний Гедиминас Филипавичюс совсем недавно был фигурантом громкого скандала - он незаконно рубил лес в Кармелаве. Журналисты Delfi выяснили, что мужчине принадлежит автосервис в гаражном массиве на ул. Спейго, где полиция на этой неделе искала девочку, вскрывая с помощью пожарных-спасателей гаражи.
Напомним, что похищенную 7 января вечером 9-летнюю девочку нашли спустя двое суток в одном из гаражей на ул. Техникос. Ее освободили сотрудники антитеррористического отряда „Арас“, они же задержали и подозреваемого. Подозреваемому за похищение ребенка грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Сообщалось, что 42-летний подозреваемый не был судим, но привлекался к административной ответственности.
Генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал в интервью на Delfi, что он был наказан за нарушения в сфере охраны природы.
„В основном это нарушения, связанные с охраной природы, конфликты с соседями, спиливание дерева. Он не был типичным нашим клиентом, у которого была бы судимость“, – сказал комиссар.
Об этом нарушении Филипавичюса минувшей осенью писали СМИ - на своем участке в Кармелаве он незаконно вырубал лес. Прокуратура начала расследование в связи с возможным нарушением общественного интереса. Но этим все не закончилось, в ноябре Филипавичюс приехал на участок на экскаваторе. Он не обращал внимание на собравшихся соседей, которые пытались его остановить.
„Мы не знали, как его остановить, выстроились в живую цепь перед экскаватором, а он ехал на нас. Ему было все равно, что мы стоим, держась за руки, все равно ехал на нас“, – рассказала тогда журналистам телевидения LNK жительница Кармелавы Аста.
Остановила Филипавичюса только полиция, которая увезла его с места происшествия. Тогда возникли подозрения, что у него не все в порядке со здоровьем, мужчину увезли в больницу.
Филипавичюс - единственный владелец и акционер компании Šiaurės garažas. Компания была учреждена в 2002 г. Ранее она просто называлась компанией Г.Филипавичюса. В интернете сказано, что компания занимается ремонтом автомобилей, занимается электроникой, устанавливает сигнализации, звукоаппаратуру.
Компания находится на ул. Спейго, где во вторник полиция с помощью пожарных-спасателей вскрыла несколько гаражей в поисках девочки.
Недавно подозреваемому на ул. Спейго принадлежало 10 гаражей, но в конце октября он подарил их близкому родственнику.
Официальный оборот компании Šiaurės garažai небольшой, по данным Центра реестра в 2023 году оборот был 38 000 евро, а прибыль - 7000 евро. Но никого не удивило бы, если бы автосервис работал, не декларируя все реальные доходы.
Напомним, что девочку нашли в другом гараже - на ул. Техникос. По словам председателя гаражного товарищества Арвидаса Валюнаса, Филипавичюс арендовал здесь гараж 3-4 месяца.
Речь идет о металлическом гараже на ул. Техникос. Под гаражом оборудован большой подвал. Рядом с этим местом проходит оживленная улица, в 500 м тюрьма. Это место находится в 1,5 км от места, где девочку видели в последний раз перед исчезновением.
У мужчины было два автомобиля: Mazda и Honda Civic. Сначала мужчина не привлекал к себе внимания. Позже появились некоторые подозрения, поскольку он не хотел показывать, что хранит в гараже. Потом заметили, что мужчина расходует очень много электричества. Предполагали, что он мог выращивать в гараже коноплю.
Подозрения вызвала и длинная вентиляционная труба, она выходила из подвала и была странно изогнута на конце. На гараже были установлены антенны. Вентиляция была заделана пенопластом. Кроме того, в гаражной двери был глазок, чтобы видеть, что происходит снаружи.
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