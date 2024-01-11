Правдиво ли видео, на котором Байден пытается обнять невидимого собеседника?

Самая ранняя публикация фрагмента трансляции с комментарием об объятиях с пустотой, которую „Проверено“ удалось найти в русскоязычном сегменте интернета, появилась 21 декабря 2023 года в 09:55 по московскому времени в Telegram-канале „Пул N3“. Буквально через несколько минут видеоролик с точно таким же комментарием разместили ещё несколько пророссийских каналов, затем в течение дня он был опубликован в Telegram сотни раз. „Проверено“ уже не раз уличало „Пул N3“ в распространении недостоверной информации, в частности фейковых обложек журнала Charlie Hebdo и других изданий. Публиковал канал и вырванные из контекста видеоролики с Байденом — например, те, где президент США говорит, что продал много государственных секретов или что ему вскрывали черепную коробку, чтобы убедиться в наличии мозга. В англоязычном сегменте интернета видеоролик с похожими комментариями об объятиях с пустотой также разошёлся, однако все посты, которые нам удалось найти, были опубликованы позже, чем в „Пуле N3“.