Правдиво ли видео, на котором Байден пытается обнять невидимого собеседника?
В конце декабря 2023 года в интернете разошлась запись, на которой, как утверждается, президент США обнимается с пустотой. Мы решили проверить, происходило ли что-либо подобное в действительности.
В 28-секундном ролике Джо Байден стоит за трибуной, а затем поворачивается к камере спиной и уходит, жестикулируя и будто обращаясь к кому-то, кто не виден зрителю. Видео в сопровождении уничижительных комментариев показали некоторые российские СМИ, например „Рен-ТВ“. Телеканал „360“ разместил ролик у себя в блоге на платформе „Дзен“. Интернет-пользователи делились записью и в соцсетях („ВКонтакте“, Instagram). О предполагаемом конфузе Байдена написали популярные Telegram-каналы, например „Наблюдатель“ (197 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Соловьёв“ (196 000), „Дядя Слава“ (175 000), „Не Моргенштерн“ (143 000), „Пул N3“ (113 000) и др. Большая часть постов содержит один и тот же комментарий: „Рукопожатия с невидимым собеседником — пройденный этап. Теперь Байден обнимается с пустотой“.
20 декабря 2023 года Джо Байден посетил в Милуоки организацию Wisconsin Black Chamber of Commerce, которая объединяет чернокожих предпринимателей в штате Висконсин. Там американский президент рассказал, как он и его администрация способствуют развитию малого бизнеса чернокожего населения США, и раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа за его антииммигрантские высказывания.
Это выступление показывали многие телеканалы, в том числе CNBC, из трансляции которого и взят разлетевшийся по Сети фрагмент. Оператор этого канала снимал президента крупным планом, поэтому Байден на видео, действительно, выглядит странно — как будто и правда обращается к кому-то невидимому, ведь в кадре, кроме него, никого нет. Однако ранее в той же трансляции видно, что по обеим сторонам трибуны сидят зрители.
Если CNBC показывал Байдена одним планом, то в официальной трансляции Белого дома он снят с разных сторон и на разной крупности. На этих кадрах также хорошо видно, что за спиной у президента сидят слушатели, к которым он, очевидно, и обращался после окончания своей речи.
Видеозапись Белого дома обрывается сразу после выступления Байдена, и разошедшийся момент на неё не попал. Зато он хорошо виден в трансляции телеканала C-Span (после 18-й минуты). Угол съёмки позволяет понять, что Байден жестикулировал и разговаривал с реальными людьми, присутствующими в зале, а вовсе не с пустотой, как написали многие интернет-пользователи.
Самая ранняя публикация фрагмента трансляции с комментарием об объятиях с пустотой, которую „Проверено“ удалось найти в русскоязычном сегменте интернета, появилась 21 декабря 2023 года в 09:55 по московскому времени в Telegram-канале „Пул N3“. Буквально через несколько минут видеоролик с точно таким же комментарием разместили ещё несколько пророссийских каналов, затем в течение дня он был опубликован в Telegram сотни раз. „Проверено“ уже не раз уличало „Пул N3“ в распространении недостоверной информации, в частности фейковых обложек журнала Charlie Hebdo и других изданий. Публиковал канал и вырванные из контекста видеоролики с Байденом — например, те, где президент США говорит, что продал много государственных секретов или что ему вскрывали черепную коробку, чтобы убедиться в наличии мозга. В англоязычном сегменте интернета видеоролик с похожими комментариями об объятиях с пустотой также разошёлся, однако все посты, которые нам удалось найти, были опубликованы позже, чем в „Пуле N3“.
Таким образом, видеоролик, где Байден после своего выступления якобы пытается обняться с пустотой, — не более чем вырванный из контекста фрагмент трансляции одного из американских телеканалов. При этом на более полных видеозаписях в других источниках видно, что за спиной у политика сидят зрители, к которым он и обращается.
Итог: Вырвано из контекста