12.01.2024, 13:01
МНЕНИЕ | Старые травмы сильнее, чем желание стать ближе к людям. Эстонии не нужны лояльные русскоязычные?
ФОТО: Delfi Meedia
Накануне нового года Центр управления государственными лесами (RMK) объявил о том, что закрывает как русскоязычную страничку, так и русскоязычную версию своего основного сайта. Разумеется, получив на прощание изрядную долю негатива от подписчиков, которых это задело и обидело.
Впрочем, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, RMK заодно “снес“ русскоязычную версию своей странички, посвященной поведению на природе, а также тому, куда можно пойти, под названием „Вместе с природой“ (Loodusega koos). И теперь информация там доступна на четырех языках, исключая русский: эстонском, английском, финском и украинском.