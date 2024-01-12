МНЕНИЕ | Старые травмы сильнее, чем желание стать ближе к людям. Эстонии не нужны лояльные русскоязычные?

Впрочем, как выяснилось при ближайшем рассмотрении, RMK заодно “снес“ русскоязычную версию своей странички, посвященной поведению на природе, а также тому, куда можно пойти, под названием „Вместе с природой“ ( Loodusega koos ). И теперь информация там доступна на четырех языках, исключая русский: эстонском, английском, финском и украинском.

Занятный парадокс: в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, в Эстонии особенно остро встал вопрос лояльности жителей к государству, к стране проживания, к стране гражданства (а в Эстонии 226 000 граждан - русскоязычные). И в то же время, увы, снизился градус акцептирования русского языка в государственном инфопространстве. Парадокс, потому что снижение этого самого „градуса акцептирования“ автоматически ведет к снижению степени лояльности. Что писали обиженные на лишение их русскоязычной информации от RMK подписчики? Выражали свои негативные чувства, и чувства эти были направлены в сторону государства.