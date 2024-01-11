МНЕНИЕ | Президент Зеленский, у вас есть план?

Президент Украины Владимир Зеленский - долгожданный и желанный гость в Эстонии. Жители Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Финляндии хорошо понимают, против чего борется народ Украины, потому что тоже имеют исторический опыт соприкосновения с агрессивной Россией (в различных ее формах), и тоже - каждый в свое время - противостояли свирепому соседу. Украинского президента тепло принимают в Эстонии, ведь он остался со своим народом и нередко демонстрировал личное мужество - посещал Бахмут и Авдеевку, а также остров Змеиный. Не поддался агрессору и не отступил.

Визит Зеленского пришелся на трудное время. Война в Украине идет почти два года, но конца и края ей не видно. И если еще год назад в мире было воодушевление и надежда на скорое окончание вооруженного конфликта - непременно поражением путинской России и полной победой Украины, то теперь, в начале 2024 года, настроение стало несколько пессимистическим, не только в западном мире, но и в самой Украине.