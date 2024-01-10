BBC News Русская служба
10.01.2024, 19:40

Сомалийские повстанцы захватили вертолет ООН

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Вертолет ООН. Иллюстративное фото
Вертолет ООН. Иллюстративное фото
ФОТО: Popsuievych | Shutterstock

Сомалийская вооруженная исламистская группировка „Аш-Шабаб“ захватила вертолет Организации Объединенных Наций вместе с пассажирами и экипажем, сообщил Би-би-си высокопоставленный чиновник.

Захват вертолета подтвердил Би-би-си министр безопасности региона Гальмудуг Мохамед Абди Адан.

Вертолет направлялся в город Висил, расположенный недалеко от линии боевого соприкосновения, разграничивающей правительственные сили и отряды „Аш-Шабаб“, когда он приземлился на территории, контролируемой группировкой, в центральной части Сомали.

В некоторых сообщениях говорится, что вертолет с восемью пассажирами был вынужден совершить вынужденную посадку, в то время как в других утверждается, что приземление было ошибкой.

ООН пока не прокомментировала эту информацию.

Вооруженная группировка „Аш-Шабаб“ контролирует большую часть территории на юге и в центре Сомали.

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