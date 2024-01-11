Пришлось вызывать группу быстрого реагирования: водитель в Нарве закрылся в машине с ребенком и отказывался сотрудничать с полицией

Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг рассказал „Северному побережью“, что полицейские заметили на Таллиннском шоссе автомобиль, который решили проверить. Патруль подал автомобилю сигнал остановиться. Мужчина, управлявший транспортным средством, сначала общался с полицией через открытое окно, но после закрыл его и отказался сотрудничать.

В машине находился маленький ребенок, двери были заперты, поэтому патрульные вызвали подкрепление и переговорщика.

По итогам переговоров мужчина вышел из машины с ребенком на руках. Спустя еще некоторое время, которое ушло на разговоры, передал ребенка приехавшей женщине. Сотрудники полиции обыскали водителя и начали делопроизводство. После оформление документов они отпустили мужчину.

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