Пришлось вызывать группу быстрого реагирования: водитель в Нарве закрылся в машине с ребенком и отказывался сотрудничать с полицией(9)
10 января утром патрульным полицейским в Нарве пришлось вызвать переговорщика и подразделение быстрого реагирования, чтобы суметь наладить контакт с водителем внедорожника. В автомобиле находился маленький ребенок. Мужчина отказывался общаться. Все это происходило в центре города, на Таллиннском шоссе. Сцену как в боевике наблюдали нарвитяне.
Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг рассказал „Северному побережью“, что полицейские заметили на Таллиннском шоссе автомобиль, который решили проверить. Патруль подал автомобилю сигнал остановиться. Мужчина, управлявший транспортным средством, сначала общался с полицией через открытое окно, но после закрыл его и отказался сотрудничать.
В машине находился маленький ребенок, двери были заперты, поэтому патрульные вызвали подкрепление и переговорщика.
По итогам переговоров мужчина вышел из машины с ребенком на руках. Спустя еще некоторое время, которое ушло на разговоры, передал ребенка приехавшей женщине. Сотрудники полиции обыскали водителя и начали делопроизводство. После оформление документов они отпустили мужчину.
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