Свидетель из Каунаса, знавший похитителя девочки: сначала он не вызывал подозрений, но потом мы заметили странности(8)
Во вторник поздно вечером сотрудниками антитеррористического отряда „Арас“ была проведена успешная операция по освобождению похищенной 7 января в Каунасе 9-летней девочки. Задержан и подозреваемый в похищении 42-летний житель Каунаса. Председатель гаражного товарищества сказал Delfi, что подозреваемый мужчина арендовал гараж несколько месяцев назад, пишет RusDelfi.lt.
Похищенную в минувшее воскресенье 9-летнюю девочку полиция нашла и освободила через двое суток. Ребенок жив и здоров. Задержан и подозреваемый в похищении ребенка мужчина. Он не был судим, но на его счету - десятки административных правонарушений, в основном за нарушения в сфере охраны природы.
Председатель гаражного товарищества Арвидас Валюнас сказал Delfi, что он был знаком с подозреваемым. Мужчина взял гараж в аренду 3-4 месяца назад. Речь идет о металлическом гараже на ул. Техникос. Под гаражом оборудован большой подвал. Рядом с этим местом проходит оживленная улица, в 500 м тюрьма. Это место находится в 1,5 км от места, где девочку видели в последний раз перед исчезновением. У мужчины было два автомобиля: Mazda и Honda Civic.
Сначала мужчина не привлекал к себе внимания. Позже появились некоторые подозрения, поскольку он не хотел показывать, что хранит в гараже. Потом заметили, что мужчина расходует очень много электричества. Предполагали, что он мог выращивать в гараже коноплю. Подозрения вызвала и длинная вентиляционная труба, она выходила из подвала и была странно изогнута на конце. На гараже были установлены антенны. Вентиляция была заделана пенопластом.
Когда к Валюнасу с вопросами об этом мужчине обратилась полиция, он показал гараж, в котором обосновался мужчина. Валюнас был и очевидцем операции по задержанию подозреваемого. Работу сотрудников „Араса“ он оценил на высокий балл. „Все было как в триллере“, - сказал очевидец. Встреченные около гаража мужчины предположили, что девочку сюда, скорее всего, перевезли позже, сначала ее держали где-то в другом месте, поскольку сразу после исчезновения ребенка это место тщательно осмотрела полиция и волонтеры. В ходе расследования полиция вскрыла не один гараж на ул. Спейго (эти гаражи находились в 5 км от места исчезновения ребенка).
„Хотим порадоваться, это история успеха. Девочка сейчас находится в каунасской клинике под присмотром врачей. Подозреваемый задержан“, - сказал на пресс-конференции в среду ночью комиссар Ренатас Пожела. В задержании подозреваемого участвовали и сотрудники антитеррористического отряда „Арас“. 42-летний похититель держал девочку в одном из гараже на ул. Техникос. Сотрудники „Арас“ ворвались в гараж и надели на мужчину наручники. „Операция была непростой, у нас была информация, что мужчина может быть вооружен“, - сказал комиссар.
„Арас“ был подготовлен ко всему. В гараже был замечен мужчина с девочкой. Были даны соответствующие команды, На мужчину надели наручники, он был задержан“, - сказал Пожела.
„В настоящее время девочка находится в Каунасской клинике, ее осматривают специалисты. Девятилетняя девочка находится под присмотром родителей“, – добавил он. На вопрос, оказывал ли мужчина сопротивление, он ответил: „Видимо, когда увидел сотрудников „Араса“ вся смелость улетучилась. Не было попыток активного сопротивления, бежать, что-то делать с девочкой. Может, сработал фактор неожиданности. Он подчинился требованиям“. Комиссар сказал, что подозреваемый оборудовал гарах для содержания заложника. „Нам за короткое время удалось раскрыть „квалифицированное“ преступление. В будущем будем немало говорить о нем. Нас ждет большая работа. Надо выяснить, единственное ли это преступление, совершенное этим человеком. Задержание происходило в гаражном массиве. Относительно недалеко от места похищения, 1,5 км. Но найти это место было непросто. Успех обусловлен сочетанием технических средств, чутья и опыта полицейских“, - сказал комиссар.
Мотивы подозреваемого пока неясны. Речь идет о жителе Каунаса, который ранее не был судим, но неоднократно был наказан в административном порядке. Мужчина с девочкой никак не связан. „Преступление было совершено довольно „квалифицировано“, мужчина не ожидал, что его найдут. Некоторые моменты нас удивили“, - прибавил Пожела. Не исключено, что подозреваемый совершал и другие преступления. На вопрос, что говорит о квалифицированных действиях подозреваемого, комиссар ответил: „Все, похищение, как подъехал, как вел себя на месте происшествия, дальнейшие действия, определенная инфраструктура, которой он пользовался. Все детали позволяют говорить, что это не было легкой прогулкой“.
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