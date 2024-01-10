Свидетель из Каунаса, знавший похитителя девочки: сначала он не вызывал подозрений, но потом мы заметили странности

Похищенную в минувшее воскресенье 9-летнюю девочку полиция нашла и освободила через двое суток. Ребенок жив и здоров. Задержан и подозреваемый в похищении ребенка мужчина. Он не был судим, но на его счету - десятки административных правонарушений, в основном за нарушения в сфере охраны природы.

Председатель гаражного товарищества Арвидас Валюнас сказал Delfi, что он был знаком с подозреваемым. Мужчина взял гараж в аренду 3-4 месяца назад. Речь идет о металлическом гараже на ул. Техникос. Под гаражом оборудован большой подвал. Рядом с этим местом проходит оживленная улица, в 500 м тюрьма. Это место находится в 1,5 км от места, где девочку видели в последний раз перед исчезновением. У мужчины было два автомобиля: Mazda и Honda Civic.

Сначала мужчина не привлекал к себе внимания. Позже появились некоторые подозрения, поскольку он не хотел показывать, что хранит в гараже. Потом заметили, что мужчина расходует очень много электричества. Предполагали, что он мог выращивать в гараже коноплю. Подозрения вызвала и длинная вентиляционная труба, она выходила из подвала и была странно изогнута на конце. На гараже были установлены антенны. Вентиляция была заделана пенопластом.

Когда к Валюнасу с вопросами об этом мужчине обратилась полиция, он показал гараж, в котором обосновался мужчина. Валюнас был и очевидцем операции по задержанию подозреваемого. Работу сотрудников „Араса“ он оценил на высокий балл. „Все было как в триллере“, - сказал очевидец. Встреченные около гаража мужчины предположили, что девочку сюда, скорее всего, перевезли позже, сначала ее держали где-то в другом месте, поскольку сразу после исчезновения ребенка это место тщательно осмотрела полиция и волонтеры. В ходе расследования полиция вскрыла не один гараж на ул. Спейго (эти гаражи находились в 5 км от места исчезновения ребенка).