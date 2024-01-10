МНЕНИЕ | Україна переможе. Давайте переконувати союзників разом

Эстония была одним из самых стойких сторонников Украины во время войны. Наш вклад оружия и другой помощи, если сравнивать его с ВВП, всегда входил в тройку крупнейших стран мира, достигая 1,6 процента. Мы прекрасно понимаем, что агрессора необходимо остановить и Украина должна выиграть войну. Если бы мир последовал примеру Эстонии, победа уже могла бы быть близка.

Эстония сегодня приветствует президента Украины Владимира Зеленского. Это его первый визит сюда после полномасштабного вторжения России в Украину. Символический визит укрепляет наш союз в борьбе с врагом.

Україна вже досягла того, що багато хто вважав неможливим. Страшно уявити, як би виглядав і відчував себе демократичний світ, якби Україна не змогла протистояти первісному нападу. Заради власної безпеки Росія має зазнати повної поразки, а Україна здобути перемогу. Президент Зеленський, ми бажаємо Вам та українському народу всієї необхідної сили.

Війна в Україні ведеться на два фронти – на полі бою і за серця та уми прихильників України. Разом з Україною Естонія сповнена рішучості не втомлюватися від військових дій і цим не дати Кремлю перемогти. Ми програємо лише тоді, коли втратимо віру в себе.

Наразі Естонія пропонує, щоб кожен західний союзник щорічно витрачав 0,25% свого ВВП на допомогу військовим зусиллям України. У поєднанні з хоробрістю українських солдатів та їхньою рішучістю боротися за свою свободу, цього має бути достатньо, щоб перемогти божевільного монстра. Шкода, що не всі європейські країни бачать із такою самою ясністю, що Україна теж бореться за нашу власну свободу.

В настоящее время Эстония предлагает, чтобы каждый западный союзник ежегодно тратил 0,25% своего ВВП на помощь военным усилиям Украины. В сочетании с храбростью украинских солдат и их решимостью бороться за свою свободу, этого должно быть достаточно, чтобы победить безумного монстра. Жаль, что не все европейские страны видят с такой же ясностью, что Украина тоже борется за нашу собственную свободу.

Война в Украине ведется на два фронта – на поле боя и за сердца и умы сторонников Украины. Вместе с Украиной Эстония полна решимости не уставать от военных действий и тем самым не дать Кремлю победить. Мы проиграем только тогда, когда потеряем веру в себя.

Поэтому Эстония рассматривает долгожданный визит президента Зеленского не только как возможность обменяться вежливыми благодарностями, но и как возможность согласовать наши послания среди союзников.

Украине необходимо сделать значимые шаги на пути к членству в ЕС. Ей необходимо дать четкую перспективу в НАТО. Но прежде всего ей нужно оружие, чтобы защитить небо и отбросить врага.

Украина уже добилась того, что многие считали невозможным. Страшно представить, как бы выглядел и чувствовал себя демократический мир, если бы Украина не смогла противостоять первоначальному нападению. Ради собственной безопасности Россия должна потерпеть полное поражение, а Украина одержать победу. Президент Зеленский, мы желаем Вам и украинскому народу всей необходимой силы.

Слава Украине!