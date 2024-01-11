Нарвский музей переехал? Нет. Но почему у него новый адрес?

Мария Сморжевских-Смирнова в обращении к горуправе отметила, что после перестройки центрального нарвского перекрестка туристам и партнерам музея стало сложнее находить его с помощью карты и навигатора. Она, как пишет издание „Северное побережье“, предлагала как-нибудь назвать ту небольшую дорогу, что ведет в музей через парк, и тогда уже по ней обозначить новый адрес Нарвского замка.

Комиссия решила, что присваивать отдельный адрес участку дороги на территории рассматриваемого объекта, неправильно. И Нарвская горуправа посчитала, что адрес должен отталкиваться от того предназначенного для дорожного движения места, через которое можно получить доступ к рассматриваемому объекту. В замок заходят со стороны Петровской площади, поэтому именно по ней и определили новый адрес.

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