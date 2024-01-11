„Бзик“ датского короля: кинокритик о новом историческом фильме про Скандинавию
Я уже как-то сетовал на то, что мои познания в истории очень однобоки. Да и откуда бы взяться разнообразию и глубине познаний, если в школе Маргарита Васильна (кажется), а потом Александр Данилович (точно) учили меня истории понятно чего. Историю своей страны я более-менее прочитал сам, ну плюс историю Великобритании я знаю в силу особенностей университетского образования, а историю Франции – и то далеко не всю и не совсем как бы всерьез – по романам Дюма.
Историю Скандинавии я – как, полагаю, и большинство из вас – не знаю совсем. Поэтому каждый тамошний фильм на исторический сюжет вызывает у меня прямо какие-то безумные ревелейшены. Оказывается, совсем недалеко от нас было вот такое.
В середине восемнадцатого века у тогдашнего датского короля возник „бзик“. Некоторые правители спят и видят, как бы им оттяпать побольше земель у соседних государств, не слишком понимая, что они с этими землями будут потом делать, этому же королю прямо, извините, приспичило возделать Ютландские пустоши. Я так понимаю, что это такой датский полуостров, который до тех пор стоял ничем не засеянным и малообитаемым. Внутренний, так сказать, ресурс. Видимо, много кто брался за эту задачу – а король, естественно, предлагал за ее выполнение всякие бонусы и плюшки - но никто не преуспел. Климат в Дании, как и везде тут у нас поблизости, суровый, а техники в восемнадцатом веке не было почти что никакой.
И вот тут приходит, значит, к королю один конкретный человек, бывший военный. Как положено: красивый и немаленький. И говорит, что сможет эту землю не только обработать, но и сделать её для датского королевства доходной. А взамен просит всего лишь дворянский титул. Королевские чиновники тут же за этого человека ухватываются - а кто бы не ухватился? Тем более, что он начинает осуществлять задуманное на собственные деньги. Денег из казны ему не выделяют – потому что королю о нём даже не докладывают, что там докладывать, пришёл какой-то городской сумасшедший и городит ерунду. Его это не останавливает.
Дальше перед нами разворачивается удивительная история упрямства. Всё, без преувеличения, всё против того, чтобы персонаж Мадса Миккельсена (так что вы понимаете, что харизмы фильму не занимать) справился с озвученной им самим задачей. Влиятельный сосед строит всё более ужасные каверзы. Природа не слишком благоволит. Народные суеверия не позволяют одним переселенцам сотрудничать с другими – и так далее. Но Мадс Миккельсен делает рожу кирпичом (только так и умеет) и упрямо идёт к цели. Остановить его можно только физически, только убив, что тоже не слишком-то просто сделать, поскольку военный опыт всё-таки не пропьёшь, а решимость добиться дворянства способна свернуть горы.
Но с течением времени тщеславие героя сталкивается с любовью, и то, что не смогли сделать никакие внешние обстоятельства, совершается под воздействием внутренних. Любовь побеждает. В контексте этой истории это одновременно и прекрасно, и ужасно грустно. В контексте характера персонажа это только прекрасно.
„Меч короля“ лишний раз даёт насладиться великолепным Мадсом Миккельсоном, который пользуется для выражения самых разных эмоций, кажется, исключительно только глазами. Потому что мимических морщин, вынесенных в заголовок, у него просто нет. Злой Мадс Миккельсен, влюблённый Мадс Миккельсен и страдающий от физической боли Мадс Миккельсен выглядят абсолютно одинаково. Потому и не стареет, что не дёргается лицом. Ну или душу дьяволу продал, тоже возможно.
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