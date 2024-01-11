„Бзик“ датского короля: кинокритик о новом историческом фильме про Скандинавию

Я уже как-то сетовал на то, что мои познания в истории очень однобоки. Да и откуда бы взяться разнообразию и глубине познаний, если в школе Маргарита Васильна (кажется), а потом Александр Данилович (точно) учили меня истории понятно чего. Историю своей страны я более-менее прочитал сам, ну плюс историю Великобритании я знаю в силу особенностей университетского образования, а историю Франции – и то далеко не всю и не совсем как бы всерьез – по романам Дюма.

Историю Скандинавии я – как, полагаю, и большинство из вас – не знаю совсем. Поэтому каждый тамошний фильм на исторический сюжет вызывает у меня прямо какие-то безумные ревелейшены. Оказывается, совсем недалеко от нас было вот такое.

В середине восемнадцатого века у тогдашнего датского короля возник „бзик“. Некоторые правители спят и видят, как бы им оттяпать побольше земель у соседних государств, не слишком понимая, что они с этими землями будут потом делать, этому же королю прямо, извините, приспичило возделать Ютландские пустоши. Я так понимаю, что это такой датский полуостров, который до тех пор стоял ничем не засеянным и малообитаемым. Внутренний, так сказать, ресурс. Видимо, много кто брался за эту задачу – а король, естественно, предлагал за ее выполнение всякие бонусы и плюшки - но никто не преуспел. Климат в Дании, как и везде тут у нас поблизости, суровый, а техники в восемнадцатом веке не было почти что никакой.