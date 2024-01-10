В Ида-Вирумаа стремительно растет уровень безработицы

За первую неделю января в Кассу по безработице обратились около 200 человек, а уровень безработицы вырос до 13,4%. Отметим, что средний уровень безработицы в Эстонии составляет чуть более восьми процентов. По состоянию на начало недели в Ида-Вирумаа насчитывалось более 7500 безработных.

По мнению специалистов Кассы по безработице, это сложная проблема и сложно выделить одну причину.

„Я думаю это связано с тем, что работодатели держались за своих людей и, наверное, будут держаться до последней минуты. А сейчас, когда экономика падает, когда повышается минимальная зарплата, а это означает, что на работодателей оказывается большее давление по заработной плате, им приходится думать о том, кого им, возможно, придется уволить, чтобы продолжать работать“, – прокомментировала ERR сложившуюся ситуацию руководитель отделения Кассы по безработице в Ида-Вирумаа Аннеки Теэлахк.

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