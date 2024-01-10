„Ваша честь, слеза течет по моей щеке“. Навальный впервые выступил по видеосвязи из новой колонии

„Ваша честь, ну слеза, слеза течет по моей щеке — так я рад вас видеть всех. Мой родной Ковровский суд, мои родные дорогие ответчики, родные защитники и родной секретарь, я очень рад вас видеть“, — сказал Навальный в начале заседания (цитата по объявленной „иноагентом“ „Медиазоне“).

В августе прошлого года Мосгорсуд вынес Навальному приговор по „экстремистскому делу“ — 19 лет лишения свободы — и постановил перевести его в колонию особого режима (во Владимирской области он находился в колонии строгого режима).

В декабре Навальный перестал выходить на связь, а рассмотрение его исков в суде было приостановлено до „установления местонахождения“, из-за чего его соратники начали бить тревогу.

Спустя три недели Навальный нашелся — его этапировали в колонию „Полярный волк“, которая находится за полярным кругом в поселке Харп на Ямале.

Колонии особого режима — учреждения с самыми суровыми условиями содержания. Туда, согласно УК РФ, отправляют осужденных к пожизненному лишению свободы или при „особо опасном рецидиве преступлений“.

Навальный, появившийся в суде по видеосвязи, сказал, что пока доволен условиями в ямальской колонии. „Условия содержания — тьфу-тьфу-тьфу. Камешек в ваш огород, уважаемые ответчики. Тут лучше, чем в ИК-6 во Владимире“, — сказал он.

Иск о ШИЗО

В среду Ковровский суд отклонил иск Навального к ИК-6 во Владимирской области, в котором политик оспаривал свое водворение в штрафной изолятор (ШИЗО) на 12 суток в октябре 2023 года за то, что он назвал одного из инспекторов „неприличными словами“.

Навальный просил признать постановление о ШИЗО незаконным, поскольку после нового приговора его оставили в колонии, а не отправили в СИЗО, как того требует закон — следовательно, его не имели права помещать в ШИЗО, так как он не должен был находиться в колонии.

„Неприличными словами“ Навальный обругал инспектора по фамилии Брусов, который забрал у него ручку. Как сообщала из суда „Медиазона“, политик назвал Брусова в том числе „ослом“, „чертом“, „дебилом“ и „чучелом“.