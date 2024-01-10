ФОТО И ВИДЕО | Пряничная Нарва – подарок городу от семьи посла США в Эстонии(6)
9 января посол США в Эстонии и его жена презентовали в Нарвской библиотеке пряничную экспозицию – это центр Нарвы. Замок Германа, ратуша, колледж, библиотека, некоторые улочки – все это с большой любовью и старанием из пряничного ароматного теста сделала Велида Кент, жена посла. Ей помогала вся семья. Теперь этот пряничный макет будет храниться в библиотеке.
Оказалось, что создавать пряничные строения – это семейная традиция Кентов уже много лет. Первый дом был создан в 2008 году. Семья тогда находилась в Тайланде. И это был буддийский храм. Как рассказала Велида на встрече с горожанами, тайцы очень переживали, а не съедят ли они монахов, которые были тоже вылеплены из пряничного теста. Не съели. Чуть позже праздничную экспозицию скормили рыбам.
Джорж Кент почти открыл секрет, что его жена первые два-три года самостоятельно создавала пряничную архитектуру, а потом это стало предрождественской традицией их семьи. Они вместе продумывают план еще в конце сентября и с октября по декабрь творят все вместе. У каждого члена семьи, а у Кентов несколько детей, все старше 20-ти лет, есть своя роль. Но руководит процессом всегда Велида.
На вопрос, почему именно пряничное тесто выбирается, а не какой-то другой материал, например, полимерная глина, только ли это история о Рождестве, жена посла ответила, что тесто, конечно, символично для нее.
„Пряничное тесто – не вечное, – сказала она. – Полимер может остаться на многие годы. Для меня это показывает, что в жизни все не вечно. То, что мы делаем с моей семьей, потом куда-то уходит. И в следующем году начинается что-то новое. Это как цикл для меня. Мне нравится запах пряничного теста, люди ассоциируют его с чем-то хорошим, добрым, теплым. В то же время это – мой арт-проект. Не просто испекли и съели. Это самовыражение. Люди обращают внимание на то, что я делаю: такие пряничные здания сильно отличаются от того, как если бы я написала картину, например“.
Велида родилась в Узбекистане, в Ташкенте, потому что ее семью в 1944 году депортировали из Крыма в Среднюю Азию. Так что она свободно говорит на русском языке. Традиция печь и оформлять пряничные домики была ей неизвестна. „Первый раз я увидела пряничный домик в 2005 году в Киеве в доме сотрудника американского посольства, – рассказала Велида гостям презентации. – Я удивилась, но забыла об этом. А в 2008 году почему-то решила, а не попробовать ли и мне сделать пряничный домик. Я нашла лекала в интернете и – у меня получилось“.
Велида много ездит по миру со своим мужем, бывшим заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Совсем недавно в Киеве он занимал должности заместителя политического советника и заместителя главы миссии. Поэтому в пряничной коллекции Велиды есть „рождественские копии“ разных достопримечательностей уголков мира. Многие из них она показала гостям библиотеки на видео. Например, в 2014 году она воссоздала Ханский дворец в Крыму после того, как Крымский полуостров был аннексирован Россией. В 2019 году, когда ее муж давал показания на процессе импичмента Дональда Трампа и рассказывал о том, как союзники президента пытались заставить Украину расследовать дела демократов, она создала Мемориал Линкольна. Многие из ее пряничных творений были выставлены для зрителей и даже проданы на благотворительном аукционе. Был среди съедобных макетов и Костёл святого Симона и святой Елены из Беларуси. Был разрушенный театр в Мариуполе, рядом с которым Велида повторила надпись ДЕТИ.
Сейчас супруги Кент живут в Эстонии. Велида рассказала, что когда она приехала в Нарву, а это был ее первый визит в Эстонию, то не знала, чего ожидать. Она побывала в музее замка, который ее вдохновил. А затем пришла в библиотеку, где ей очень понравились люди.
И сначала, когда решался вопрос, а что создавать из пряничного теста в этом году, Велида хотела сделать большой замок Германа, потому что замки она раньше не „проектировала“. А ее муж сказал, а как же прекрасная ратуша, здание колледжа. Одним словом, он вдохновил ее расширить взгляд и сделать не одно здание, как обычно это создавала его жена. Так появилась пряничная экспозиция центра Нарвы – с замком, ратушей, колледжем, библиотекой, некоторыми домами. „Давай чуть побольше“, – сказал Джорш. И Велида с радостью подхватила идею. Они решили, что потом отдадут пряничную Нарву в Американский центр, который находится в Нарвской библиотеке.
Вообще, по словам Джорджа, американцы любят готовить еду. И дети тоже. Например, их традиционный яблочный пирог готовят почти во всех семьях. Джордж с улыбкой сказал, что он умеет делать более смачный пирог, чем его мама, а его сын смог сделать его еще вкуснее.
„История города, архитектура замка, ратуши очень интересны. И мне нравится еще слоган Нарвы: „Европа начинается здесь“. Прекрасно! Мы союзники: Эстония и Америка. Думаю, хоть мы так сразу и не планировали, но эта пряничная Нарва показывает связь наших стран в том числе“, – добавил Джордж.
После того, как Велида рассказала гостям встречи о том, как создавалась пряничная экспозиция Нарвы, она провела небольшой мастер-класс для всех желающих поработать с пряничным тестом. Гостям предложили напитки и печенье, среди которого были и небольшие пряничные человечки из того самого теста.
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