ФОТО И ВИДЕО | Пряничная Нарва – подарок городу от семьи посла США в Эстонии

Велида родилась в Узбекистане, в Ташкенте, потому что ее семью в 1944 году депортировали из Крыма в Среднюю Азию. Так что она свободно говорит на русском языке. Традиция печь и оформлять пряничные домики была ей неизвестна. „Первый раз я увидела пряничный домик в 2005 году в Киеве в доме сотрудника американского посольства, – рассказала Велида гостям презентации. – Я удивилась, но забыла об этом. А в 2008 году почему-то решила, а не попробовать ли и мне сделать пряничный домик. Я нашла лекала в интернете и – у меня получилось“.

„Пряничное тесто – не вечное, – сказала она. – Полимер может остаться на многие годы. Для меня это показывает, что в жизни все не вечно. То, что мы делаем с моей семьей, потом куда-то уходит. И в следующем году начинается что-то новое. Это как цикл для меня. Мне нравится запах пряничного теста, люди ассоциируют его с чем-то хорошим, добрым, теплым. В то же время это – мой арт-проект. Не просто испекли и съели. Это самовыражение. Люди обращают внимание на то, что я делаю: такие пряничные здания сильно отличаются от того, как если бы я написала картину, например“.

На вопрос, почему именно пряничное тесто выбирается, а не какой-то другой материал, например, полимерная глина, только ли это история о Рождестве, жена посла ответила, что тесто, конечно, символично для нее.

Джорж Кент почти открыл секрет, что его жена первые два-три года самостоятельно создавала пряничную архитектуру, а потом это стало предрождественской традицией их семьи. Они вместе продумывают план еще в конце сентября и с октября по декабрь творят все вместе. У каждого члена семьи, а у Кентов несколько детей, все старше 20-ти лет, есть своя роль. Но руководит процессом всегда Велида.

Оказалось, что создавать пряничные строения – это семейная традиция Кентов уже много лет. Первый дом был создан в 2008 году. Семья тогда находилась в Тайланде. И это был буддийский храм. Как рассказала Велида на встрече с горожанами, тайцы очень переживали, а не съедят ли они монахов, которые были тоже вылеплены из пряничного теста. Не съели. Чуть позже праздничную экспозицию скормили рыбам.

Велида много ездит по миру со своим мужем, бывшим заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Совсем недавно в Киеве он занимал должности заместителя политического советника и заместителя главы миссии. Поэтому в пряничной коллекции Велиды есть „рождественские копии“ разных достопримечательностей уголков мира. Многие из них она показала гостям библиотеки на видео. Например, в 2014 году она воссоздала Ханский дворец в Крыму после того, как Крымский полуостров был аннексирован Россией. В 2019 году, когда ее муж давал показания на процессе импичмента Дональда Трампа и рассказывал о том, как союзники президента пытались заставить Украину расследовать дела демократов, она создала Мемориал Линкольна. Многие из ее пряничных творений были выставлены для зрителей и даже проданы на благотворительном аукционе. Был среди съедобных макетов и Костёл святого Симона и святой Елены из Беларуси. Был разрушенный театр в Мариуполе, рядом с которым Велида повторила надпись ДЕТИ.

Сейчас супруги Кент живут в Эстонии. Велида рассказала, что когда она приехала в Нарву, а это был ее первый визит в Эстонию, то не знала, чего ожидать. Она побывала в музее замка, который ее вдохновил. А затем пришла в библиотеку, где ей очень понравились люди.

И сначала, когда решался вопрос, а что создавать из пряничного теста в этом году, Велида хотела сделать большой замок Германа, потому что замки она раньше не „проектировала“. А ее муж сказал, а как же прекрасная ратуша, здание колледжа. Одним словом, он вдохновил ее расширить взгляд и сделать не одно здание, как обычно это создавала его жена. Так появилась пряничная экспозиция центра Нарвы – с замком, ратушей, колледжем, библиотекой, некоторыми домами. „Давай чуть побольше“, – сказал Джорш. И Велида с радостью подхватила идею. Они решили, что потом отдадут пряничную Нарву в Американский центр, который находится в Нарвской библиотеке.

Вообще, по словам Джорджа, американцы любят готовить еду. И дети тоже. Например, их традиционный яблочный пирог готовят почти во всех семьях. Джордж с улыбкой сказал, что он умеет делать более смачный пирог, чем его мама, а его сын смог сделать его еще вкуснее.

„История города, архитектура замка, ратуши очень интересны. И мне нравится еще слоган Нарвы: „Европа начинается здесь“. Прекрасно! Мы союзники: Эстония и Америка. Думаю, хоть мы так сразу и не планировали, но эта пряничная Нарва показывает связь наших стран в том числе“, – добавил Джордж.

После того, как Велида рассказала гостям встречи о том, как создавалась пряничная экспозиция Нарвы, она провела небольшой мастер-класс для всех желающих поработать с пряничным тестом. Гостям предложили напитки и печенье, среди которого были и небольшие пряничные человечки из того самого теста.

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