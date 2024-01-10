ФОТО И ВИДЕО | Велосипед в подарок и разговор с Кремлем. Зеленский был в Эстонии в 2019 году. Как проходил его визит?

Владимир Зеленский был с официальным визитом в Эстонии 26 ноября 2019 года. С той поры прошло немногим более четырех лет, а выглядит все, как другая эпоха: ни пандемии ковида, ни полномасштабной войны между Россией и Украиной. Тогда Зеленский встретился с президентом Керсти Кальюлайд, а также с премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом (никто из них к настоящему времени не сохранил свой пост). Украинский лидер вместе с Керсти Кальюлайд и командующим Силами обороны Мартином Херемом ознакомился с военной промышленностью Эстонии, осмотрел мобильный госпиталь. В ходе однодневного визита президент Зеленский посетил e-Eesti Esitluskeskus, возложил венок к Монументу свободы, а также встретился с местными представителями украинской диаспоры.

Перед вылетом в Эстонию - и это из 2024 года выглядит особенно фантастически - Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они в числе прочего обсудили передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе. Тогда разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в „нормандском формате“. Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.

В Таллинне президенты Украины и Эстонии в ходе встречи подписали заявление о сотрудничестве, отметив далеко идущие двусторонние отношения и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. „Построив крепкое партнерство, Украина и Эстония разделяют видение единой и свободной Европы“, - писал тогда RusDelfi.

Президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.