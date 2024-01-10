ФОТО И ВИДЕО | Велосипед в подарок и разговор с Кремлем. Зеленский был в Эстонии в 2019 году. Как проходил его визит?
Владимир Зеленский планирует посетить Таллинн в четверг 11 января. RusDelfi вспоминил, как проходил предыдущий визит президента Украины в столицу Эстонии.
Владимир Зеленский был с официальным визитом в Эстонии 26 ноября 2019 года. С той поры прошло немногим более четырех лет, а выглядит все, как другая эпоха: ни пандемии ковида, ни полномасштабной войны между Россией и Украиной. Тогда Зеленский встретился с президентом Керсти Кальюлайд, а также с премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом (никто из них к настоящему времени не сохранил свой пост). Украинский лидер вместе с Керсти Кальюлайд и командующим Силами обороны Мартином Херемом ознакомился с военной промышленностью Эстонии, осмотрел мобильный госпиталь. В ходе однодневного визита президент Зеленский посетил e-Eesti Esitluskeskus, возложил венок к Монументу свободы, а также встретился с местными представителями украинской диаспоры.
Перед вылетом в Эстонию - и это из 2024 года выглядит особенно фантастически - Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они в числе прочего обсудили передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе. Тогда разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в „нормандском формате“. Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.
В Таллинне президенты Украины и Эстонии в ходе встречи подписали заявление о сотрудничестве, отметив далеко идущие двусторонние отношения и значительный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества. „Построив крепкое партнерство, Украина и Эстония разделяют видение единой и свободной Европы“, - писал тогда RusDelfi.
Президент Кальюлайд подтвердила неизменность поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
Президенты подтвердили свою твердую приверженность международному праву и основным принципам международных отношений. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою продолжающуюся агрессию на Донбассе. Также Зеленский и Кальюлайд договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН на 2020-2021 годы, с целью укрепления уважения к международному праву, демократии, правам человека и верховенству права, а также, учитывая последствия российской агрессии против Украины.
Президент Зеленский подчеркнул важность гуманитарной, финансовой, технической и другой помощи, которую оказывает Эстония, в частности осуществление медицинской реабилитации украинских военнослужащих, раненых на Донбассе.
Президенты сошлись во мнении, что комплексные реформы в Украине улучшают уровень жизни украинцев, деловую среду и обеспечивают устойчивый экономический рост. Таким образом, Украина сделает весомый вклад в европейскую безопасность и благополучие. Президент Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку программы реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины.
На встрече президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины электрический велосипед эстонского производства, ведь именно на велосипеде герой Владимира Зеленского добирается на работу, будучи президентом Украины в телесериале „Слуга народа“.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд Зеленский ответил на вопросы журналистов. Комментируя серьезные темы, он не обошелся без доли юмора.
Также тогда в честь украинского гостя состоялся и торжественный ужин. Украинского лидера во время визита в 2019 году сопровождали супруга, вице-премьер, министры иностранных дел, обороны, экономики и инфраструктуры, а также торговли и сельского хозяйства.
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