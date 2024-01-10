Мнение
10.01.2024, 16:22

МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: могильщик центристов всё-таки Ратас, а не Кылварт

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Центристы никогда не были полноценной партией
Валерий Сайковский
публицист
Юри Ратас (в центре), Михаил Кылварт (справа), Танель Кийк (на заднем плане)
Юри Ратас (в центре), Михаил Кылварт (справа), Танель Кийк (на заднем плане)
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В первых числах года СМИ наполнились информацией о происходящем в Центристской партии. Стало очевидно, что в случае реализации заявлений видных центристов об их переходе в другие партии, ЦП близка к самоликвидации. Но „Аннушка разлила масло“ не в сентябре 2023 года, когда новым лидером был избран Михаил Кылварт. Автор попытается доказать, что это произошло гораздо раньше и „Аннушкой“ был Юри Ратас.

Михаил Кылварт совсем недавно радовал страну новогодним настроением на ETV+, производил впечатление политика, у которого все под контролем. И вдруг в течение трех дней стал главным неудачником местной политики, от политической силы которого скорого мало что останется. Многих удивляет то обстоятельство, что это относится к партии, получившей на последних парламентских выборах третий результат. Она хоть и уменьшила свое представительство в парламенте, но это совсем не похоже на конец света. Но именно у центристов почему-то те, кто утратили лидирующее положение в партии, со дня потянулись в другие партии и стали из Кылварта делать виновника всех бед. Возникает резонный вопрос: с какими целями ушедшие вообще были в партии и политике? Обращаю внимание, что „не выиграть“ на внутрипартийных выборах обычная часть партийной деятельности. Кристен Михал в какой-то период отошел на вторые роли и сейчас снова на коне. Каких только „собак в разное не вешали на Юргена Лиги с последующей отставкой, и никуда он не убежал. Ханно Певкур, не смотря на фиаско в качестве лидера реформистов, в конце концов вернулся в большую политику. Но почему-то именно центристы, как обиженные дети, при небольших проблемах побежали в разные стороны.

Центристы никогда не были полноценной партией

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