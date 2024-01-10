МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: могильщик центристов всё-таки Ратас, а не Кылварт

Михаил Кылварт совсем недавно радовал страну новогодним настроением на ETV+, производил впечатление политика, у которого все под контролем. И вдруг в течение трех дней стал главным неудачником местной политики, от политической силы которого скорого мало что останется. Многих удивляет то обстоятельство, что это относится к партии, получившей на последних парламентских выборах третий результат. Она хоть и уменьшила свое представительство в парламенте, но это совсем не похоже на конец света. Но именно у центристов почему-то те, кто утратили лидирующее положение в партии, со дня потянулись в другие партии и стали из Кылварта делать виновника всех бед. Возникает резонный вопрос: с какими целями ушедшие вообще были в партии и политике? Обращаю внимание, что „не выиграть“ на внутрипартийных выборах обычная часть партийной деятельности. Кристен Михал в какой-то период отошел на вторые роли и сейчас снова на коне. Каких только „собак в разное не вешали на Юргена Лиги с последующей отставкой, и никуда он не убежал. Ханно Певкур, не смотря на фиаско в качестве лидера реформистов, в конце концов вернулся в большую политику. Но почему-то именно центристы, как обиженные дети, при небольших проблемах побежали в разные стороны.