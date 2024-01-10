Мнение
10.01.2024, 19:19

МНЕНИЕ | Убийственный европейский пацифизм как оправдание нежелания помогать Украине

 
Андрей Деменков
журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец»
Молодая вдова на Лычаковском кладбище во Львове, 9.02.2023
Молодая вдова на Лычаковском кладбище во Львове, 9.02.2023
ФОТО: Дмитрий Лиховий | Facebook

Реакция многих европейцев на войну в Украине показала, что насаждавшийся десятилетиями в сознание послевоенных поколений пацифизм может приобретать уродливые и по сути античеловечные формы, пишет журналист Андрей Деменков.

Год назад среди сочувствующих Украине были широко распространены ожидания успешного весенне-летнего контрнаступления, которое если не положит конец войне, то хотя бы станет переломным и коренным образом изменит ситуацию. Думаю, сегодня мало кто в мире верит в то, что нечто подобное случится в наступившем 2024-м. Как бы дико это ни звучало, все больше европейцев „устает“ от войны, теряет к ней интерес, считая чем-то чужим и далеким. Куда важнее становятся подорожание ипотеки и трудности с оплатой счетов. И все больше появляется причин оправдывать свое нежелание помогать Украине в защите от российской агрессии.

Проведенный совсем недавно соцопрос Deutschlandtrend показывает, что 36%, самая большая группа опрашиваемых, полагает чрезмерной военную помощь, которую оказывает Германия Украине. Это при том, что Берлин поставил Киеву всего несколько десятков современных танков Leopard-2 и отказывает в боевой авиации и мощных крылатых ракетах Taurus, что вызывает недоумение даже у многих партнеров из правящей коалиции.

RusDelfi
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