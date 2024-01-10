МНЕНИЕ | Убийственный европейский пацифизм как оправдание нежелания помогать Украине

Год назад среди сочувствующих Украине были широко распространены ожидания успешного весенне-летнего контрнаступления, которое если не положит конец войне, то хотя бы станет переломным и коренным образом изменит ситуацию. Думаю, сегодня мало кто в мире верит в то, что нечто подобное случится в наступившем 2024-м. Как бы дико это ни звучало, все больше европейцев „устает“ от войны, теряет к ней интерес, считая чем-то чужим и далеким. Куда важнее становятся подорожание ипотеки и трудности с оплатой счетов. И все больше появляется причин оправдывать свое нежелание помогать Украине в защите от российской агрессии.