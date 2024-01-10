Исторический момент! Селевко с малой бронзой чемпионата Европы!
С 10 по 14 января в литовском Каунасе проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. В первый соревновательный день с короткими программами выступили спортивные пары и мужчины. Представляющий Эстонию Селевко после короткой программы занимает третье место!
Первым из представителей Эстонии на лед вышел старший из братьев Селевко - Александр. Он набрал рекордные для себя 90.05 балла (предыдущий личный рекорд на международных соревнованиях - 83.58, Александр установил в Загребе месяц назад). Также Саша установил и рекорд Эстонии! „Когда я увидел, что набрал 90 баллов, - это был просто шок, другими словами и не сказать. Точно не рассчитывал на такие оценки, хоть и понимал, что теоретически на это способен“, - поделился спортсмен эмоциями после проката. По итогам короткой программы Александр Селевко занял третье место и получил малую бронзовую медаль! Удачи в произвольной!
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Мужчины
Короткая программа
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 94,13
2. Лукас Бричги (Швейцария) – 91,17
3. Александр Селевко (Эстония) – 90,05
4. Габриэле Франджипани (Италия) – 83,51
5. Денис Васильев (Латвия) – 82,34
6. Маттео Риццо (Италия) – 80,43
7. Люк Экономидес (Франция) – 78,59
8. Андреас Нордебак (Швеция) – 77,62
9. Марк Городницкий (Израиль) – 77,50
10. Ника Эгадзе (Грузия) – 77,00
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30. Михаил Селевко (Эстония) – 60,09
У младшего из братьев Селевко прокат не задался с самого начала. Михаил получил всего 60.09 балла и не прошел в произвольную программу.
На льду разыгралась настоящая драма. Сегодня был лучший прокат Александра и худший - Михаила. Оператор заснял реакцию старшего брата на неудачи младшего - насколько Александр был счастлив за себя, настолько расстроился из-за брата. 30 баллов между
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До того, как на лед вышли мужчины, свое мастерство продемонстрировали спортивные пары.
Выступающие за Грузию Анастасия Метелкина и Лука Берулава заняли первое место в короткой программе спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе. Дуэт набрал 71,30 балла.
Вторым идет немецкий дуэт Минерва Хазе / Никита Володин (69,63), третье место у итальянцев - Лукреции Беккари и Маттео Гуаризе (67,05).
Действующими чемпионами Европы в парном катании являются итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи. После первого дня они оказались на 7 месте с 61.52.
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В мужском одиночном катании явным фаворитом является действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции. В этом сезоне он победил на этапах Гран-при в Анже и Чунцине. Причем на домашнем этапе Адам обошел бронзового призера чемпионата мира-2023 Илью Малинина из США, а в Китае – двукратного чемпиона мира Сему Уно из Японии, исполнив оба раза в произвольной 4 четверных прыжка. Помимо технической составляющей программ Сяо Хим Фа отличает и компонентность катания. Так что Адам рассматривается в этом сезоне как один из претендентов на победу на первенстве планеты. Правда, иногда фигурист нестабилен в своих выступлениях, как это случилось в финале Гран-при в Пекине, когда в короткой он сделал двойной лутц вместо четверного и в итоге стал четвертым. В декабре Адам уверенно выиграл чемпионат страны, пойдя на 5 четверных в произвольной, правда, допустил падение на одном из них. Но, несомненно, при должных прокатах у француза нет конкурентов на первенстве планеты.
От Эстонии выступят сразу два ученика Ирины Кононовой - братья Михаил и Александр Селевко.
Трансляция на ETV+
10 января, 18:35 - мужчины, короткая программа (Маргиев/Малова)
„Перед обоими братьями будет стоять задача прокатать программу как можно чище. Если они это сделают, то и места смогут занять неплохие. Главная задача - чистый прокат. Хотелось бы, чтобы они были в топ-10“, - сказала тренер Кононова.
10 января, среда
13.00 – Парное катание, короткая программа
17.15 – Мужчины, короткая программа
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