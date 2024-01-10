Исторический момент! Селевко с малой бронзой чемпионата Европы!

В мужском одиночном катании явным фаворитом является действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа из Франции. В этом сезоне он победил на этапах Гран-при в Анже и Чунцине. Причем на домашнем этапе Адам обошел бронзового призера чемпионата мира-2023 Илью Малинина из США, а в Китае – двукратного чемпиона мира Сему Уно из Японии, исполнив оба раза в произвольной 4 четверных прыжка. Помимо технической составляющей программ Сяо Хим Фа отличает и компонентность катания. Так что Адам рассматривается в этом сезоне как один из претендентов на победу на первенстве планеты. Правда, иногда фигурист нестабилен в своих выступлениях, как это случилось в финале Гран-при в Пекине, когда в короткой он сделал двойной лутц вместо четверного и в итоге стал четвертым. В декабре Адам уверенно выиграл чемпионат страны, пойдя на 5 четверных в произвольной, правда, допустил падение на одном из них. Но, несомненно, при должных прокатах у француза нет конкурентов на первенстве планеты.