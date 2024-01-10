Клюква - природное средство для профилактики инфекций мочевыделительной системы. Так ли это?

Острая инфекция мочевыводящих путей проявляется болезненным и учащенным мочеиспусканием, а также болевыми ощущениями в мочевом пузыре. При проявлении этих симптомов можно для начала попытаться облегчить их с помощью безрецептурных препаратов, содержащих клюкву и D-маннозу. Польза будет и от простой клюквы, клюквенного пюре и различных лечебных чаев. Кроме того, важно дать организму отдых и воздерживаться от любых нагрузок.

Лечебные свойства клюквы объясняются высоким содержанием в этой ягоде проантоцианидинов - веществ, которые препятствуют способности бактерий прикрепляться к стенке мочевого пузыря. Это может помочь предотвратить инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

"Всё это вместе с обильным употреблением жидкости очень часто позволяет вылечить такую ​​инфекцию, не обязательно каждый раз начинать принимать антибиотики“, — говорит руководитель нефрологического центра Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Мадис Ильмоя. "Очень важно больше пить. Первые два-три дня можно спокойно попробовать эти методы, но если за это время недомогание не уменьшится, то следует обратиться к врачу. Однако, если вышеуказанные симптомы сопровождаются температурой, было бы разумно сразу сдать анализ мочи, чтобы узнать, выходит ли конкретный возбудитель болезни“.

Доктор Ильмоя подчеркивает, что людям, у которых ранее уже было сильное воспаление мочевыводящих путей, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью после проявления первых симптомов инфекции. Главная задача в данном случае заключается в предотвращении дальнейшего поражения почек. „Если возникает воспаление почек, к жалобам добавляются сильная боль в нижних ребрах, кровь в моче, боль в боках, температура и общая слабость“, — описывает врач симптомы, при проявлении которых требуется срочное медицинское вмешательство.

Доктор Мадис Ильмоя добавляет еще одну важную рекомендацию по поддержанию здоровья: „Ко всему нужно относиться с умом. Определенно не стоит себе полностью в чем-то отказывать. Занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и даже разрешайте себе иногда не совсем полезные напитки или нездоровую пищу. Главное помнить, что всему должен быть предел, умеренность никогда не повредит!“.