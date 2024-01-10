В Польше двух депутатов от бывшей правящей партии ПиС арестовали прямо в президентском дворце

Бывший глава МВД Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик в декабре были повторно приговорены к тюрьме за давнее преступление — злоупотребление властью в 2007 году.

Каминьский и Вонсик осенью избрались в Сейм от правившей восемь лет подряд национал-консервативной партии Право и справедливость (ПиС), но затем были лишены мандатов. В декабре суд приговорил их к двум годам заключения.

По итогам октябрьских выборов ПиС лишилась власти, а правительство сформировала либеральная коалиция во главе с Дональдом Туском.

Президент Анджей Дуда — политический союзник ПиС.

Каминьский и Вонсик отказывались признавать декабрьское решение суда на том основании, что президент Дуда уже помиловал их по этому делу еще в 2015 году, после первого приговора суда. В 2007 году они оба служили в Центральном антикоррупционном бюро, а их дело было связано с т. н. „земельным скандалом“ — переводом земли из категории сельскохозяйственной в категорию коммерческой за взятки.

Анджей Дуда тоже не признает декабрьское решение суда и считает, что его указ о помиловании остается в силе — хотя суд решил иначе.

После ареста в президентском дворце новый министр внутренних дел Марцин Кервиньский написал в сети X: „Перед законом все равны“.

В понедельник суд выдал ордер на арест Каминьского и Вонсика, но несмотря на это, Дуда пригласил их во вторник в свой дворец на церемонию назначения новых советников президента.

При этом, как сказал журналистам пресс-секретарь Дуды, самого президента в момент ареста во дворце не было — он был на другой церемонии в своей резиденции Бельведер.

Во вторник Каминьский и Вонсик вышли к журналистам на территории президентского дворца. Каминьский сказал, что если их арестуют, то они станут политическими заключенными, и поблагодарил президента Дуду за поддержку.

„Мы имеем дело с очень серьезным государственным кризисом. Формируется мрачная диктатура“, — заявил бывший министр.