В Польше двух депутатов от бывшей правящей партии ПиС арестовали прямо в президентском дворце(2)
Польские полицейские во вторник вошли во дворец президента и арестовали его политических союзников и своих недавних начальников: бывшего министра внутренних дел и его заместителя, пишет Русская служба Би-би-си.
Бывший глава МВД Мариуш Каминьский и его заместитель Мацей Вонсик в декабре были повторно приговорены к тюрьме за давнее преступление — злоупотребление властью в 2007 году.
Каминьский и Вонсик осенью избрались в Сейм от правившей восемь лет подряд национал-консервативной партии Право и справедливость (ПиС), но затем были лишены мандатов. В декабре суд приговорил их к двум годам заключения.
По итогам октябрьских выборов ПиС лишилась власти, а правительство сформировала либеральная коалиция во главе с Дональдом Туском.
Президент Анджей Дуда — политический союзник ПиС.
Каминьский и Вонсик отказывались признавать декабрьское решение суда на том основании, что президент Дуда уже помиловал их по этому делу еще в 2015 году, после первого приговора суда. В 2007 году они оба служили в Центральном антикоррупционном бюро, а их дело было связано с т. н. „земельным скандалом“ — переводом земли из категории сельскохозяйственной в категорию коммерческой за взятки.
Анджей Дуда тоже не признает декабрьское решение суда и считает, что его указ о помиловании остается в силе — хотя суд решил иначе.
После ареста в президентском дворце новый министр внутренних дел Марцин Кервиньский написал в сети X: „Перед законом все равны“.
В понедельник суд выдал ордер на арест Каминьского и Вонсика, но несмотря на это, Дуда пригласил их во вторник в свой дворец на церемонию назначения новых советников президента.
При этом, как сказал журналистам пресс-секретарь Дуды, самого президента в момент ареста во дворце не было — он был на другой церемонии в своей резиденции Бельведер.
Во вторник Каминьский и Вонсик вышли к журналистам на территории президентского дворца. Каминьский сказал, что если их арестуют, то они станут политическими заключенными, и поблагодарил президента Дуду за поддержку.
„Мы имеем дело с очень серьезным государственным кризисом. Формируется мрачная диктатура“, — заявил бывший министр.
Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск заявил на пресс-конференции, что решение суда следует безусловно уважать, и обвинил президента Дуду в том, что он помогает союзникам избежать правосудия.
Верховный суд Польши еще в 2017 году признал указ Дуды о помиловании недействительным на том основании, что он был издан в то время, когда рассматривалась апелляция Каминьского и Вонсика. Но позже Конституционный трибунал и палата Верховного суда, уже укомплектованные новыми судьями, которых выдвигала ПиС, приняли решения в пользу Дуды.
Коалиция во главе с партией Дональда Туска Гражданская платформа сформировала правительство в самом конце прошлого года. Новое правительство обещает избавиться от наследия ПиС, которая стремилась подчинить себе и суды, и государственные СМИ, и чиновничество.
Первое, за что взялась новая коалиция — реформа государственных (общественных) телевидения, радио и новостного агентства, которые ПиС превратила в рупор своей пропаганды.
Но, как отмечает корреспондент Би-би-си в Варшаве Адам Истон, она начала делать это методами, похожими на методы ПиС: прежде чем менять что-то на уровне законодательства, правительство в лице министра культуры уволило старое руководство государственных СМИ и назначило своих людей.
Польский Хельсинкский фонд за права человека, оценивая эти шаги, признал, что ПиС создала ситуацию, в которой быстро и притом законно что-то поменять в государственных СМИ крайне сложно. Правозащитники из фонда согласны, что эти СМИ стали рупором ПиС, но и действия нового правительства вызывают у них серьезные сомнения.
Агентство Reuters, описывая эту историю, предположило, что арест Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика — это „последний по времени залп в конфликте“, который, скорее всего, продолжиться до конца периода, в который у Польши будут правительство и президент из разных политических лагерей.
Нынешний, второй срок Анджея Дуды на посту президента закончится в 2024 году.
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