ВИДЕО | После атаки на телеканал в Эквадоре объявлена война бандам

В портовом городе Гуаякиль в Эквадоре вооруженные люди в балаклавах, одетые преимущественно в черное, ворвались во вторник, 9 января, в помещение государственного телеканала TC Televisión во время прямой трансляции и захватили в заложники нескольких журналистов и сотрудников. Прямая трансляция не прерывалась, хотя на съемочной площадке погас свет и были слышны крики, звуки выстрелов и избиения сотрудников.

Как сообщил агентству Reuters координатор новостей и репортер TC Леонардо Флорес Морено, злоумышленники ворвались в приемную, напали на сотрудников телеканала и „заложили динамит“. Два человека получили ранения, после чего трансляция была прекращена. Позже полиция объявила, что „порядок восстановлен“, а 13 нападавших арестованы.

Президент заявил о внутреннем вооруженном конфликте

Вскоре после инцидента на телеканале и в связи с эскалацией бандитизма в Эквадоре президент страны Даниэль Нобоа распорядился ликвидировать все бандитские группировки. Своим указом, опубликованным вечером во вторник, он приказал вооруженным силам провести операции против двух десятков преступных организаций, объявив о режиме „внутреннего вооруженного конфликта“. Действующие в Эквадоре банды называются в указе террористическими организациями и негосударственными воюющими сторонами, которые подлежат уничтожению.

В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение

Накануне на фоне вспышки насилия в тюрьмах президент Нобоа объявил в стране 60-дневное чрезвычайное положение. В этот период с 23.00 до 5.00 в стране будет действовать комендантский час.

Сразу же после этого в Эквадоре произошло несколько вооруженных нападений, в ходе которых были похищены не менее четырех полицейских. Как сообщил 9 января на пресс-конференции мэр второго по размерам города страны Гуаякиль Акилеса Альвареса, за день по меньшей мере восемь человек были убиты и двое ранены в результате нападений в различных местах города.

Глава крупной банды бежал из тюрьмы