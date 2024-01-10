Главе Пентагона, о госпитализации которого в Белом доме не знали четыре дня, диагностировали рак простаты

В заявлении уточняется, что рак простаты у Остина обнаружили в начале декабря, а 22-го он перенес „минимально инвазивную хирургическую процедуру“ под названием простатэктомия, передает „Медуза“. Врачи сообщают, что Остин находился под общим наркозом и на следующее утро вернулся домой.

Рак простаты, как следует из заявления медиков, был обнаружен у главы Пентагона на ранней стадии, прогноз они называют „превосходным“.

Как отмечает CNN, из предыдущих сообщений о госпитализации Остина было неясно, что во время операции он находился под наркозом.

Вечером 1 января глава Пентагона попал в больницу. В течение четырех дней об этом не знали ни его заместительница, взявшая на себя часть его обязанностей, ни Белый дом, ни президент США Джо Байден.

Публичной информация о госпитализации Остина стала только 5 января, когда Пентагон выпустил сообщение, в котором говорилось, что министр находится в больнице с осложнениями после плановой операции, но уже выздоравливает и скоро приступит к исполнению своих обязанностей. После этого представители Республиканской партии раскритиковали непрозрачность Пентагона и потребовали объяснений от его главы.

Сам Остин 6 января поблагодарил врачей, лечивших его в госпитале, а также заверил, что понимает „обеспокоенность средств массовой информации по поводу прозрачности“, и признал, что „мог бы работать лучше, обеспечивая надлежащее информирование общественности“.

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