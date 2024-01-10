„Израилю все сходит с рук“. Арабский мир требует от Запада повлиять на Нетаньяху в обмен на гарантии мира в регионе

„Если бы кто-то другой сделал то, что делают сегодня израильтяне, его бы уже исключили из международного сообщества, все бы говорили о санкциях, много чего предпринималось бы. Но я не вижу, чтобы отношение было равным ко всем“, — сказал саудовский принц и дипломат в интервью Би-би-си.

По его словам, палестинцы никогда не добьются справедливости, пока мир не начнет поступать справедливо по отношению к израильтянам.

„Не думаю, что можно смотреть на происходящее [в секторе Газа] и считать это оправданным“, — сказал Халид бин Бандар Аль Сауд.

Посол дал интервью, в то время как госсекретарь США Энтони Блинкен посещает страны Ближнего Востока, надеясь заручиться гарантиями, что страны региона не вмешаются в войну Израиля с ХАМАС.

Расширение конфликта — одно из главных опасений Вашингтона.

Блинкен уже посетил Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию. Сейчас он находится в Израиле, после чего встретится с лидерами Палестинской Автономии и Египта.

Ближневосточные страны ждут от Вашингтона давления на Израиль с тем, чтобы он прекратил военную операцию в секторе Газа.

Однако США не раз выражали поддержку Израилю в его праве на самозащиту, и на переговорах с израильскими властями во вторник Блинкен фокусируется на теме палестинских мирных жителей.

В ходе встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом госсекретарь США говорил о необходимости минимизировать ущерб гражданскому населению в секторе Газа.

С премьер-министром Биньямином Нетаньяху Блинкен обсуждал дальнейшие этапы войны Израиля против ХАМАС.

По предварительным сообщениям источников, речь о прекращении военной кампании не шла.

Израильское командование говорит о начале новой фазы войны, она подразумевает более точечные наземные удары по целям и разрушение тоннелей на севере Газа. На юге сектора ЦАХАЛ продолжит преследовать командование и боевиков ХАМАС.