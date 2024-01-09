Псковский чиновник уволен за сокрытие ВНЖ в Эстонии

В результате оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области было установлено, что государственный гражданский служащий, имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в июне 2023 года получил срочный вид на жительство на территории Эстонской Республики. О данном факте он надлежащие органы и своего работодателя не уведомил, пишут российские СМИ.