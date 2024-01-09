Псковский чиновник уволен за сокрытие ВНЖ в Эстонии(13)
Сотрудник Управления Росреестра по Псковской области получил штраф и был уволен с занимаемой должности из-за сокрытия вида на жительства в Эстонии.
В результате оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области было установлено, что государственный гражданский служащий, имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в июне 2023 года получил срочный вид на жительство на территории Эстонской Республики. О данном факте он надлежащие органы и своего работодателя не уведомил, пишут российские СМИ.
Кроме того, мужчина тайно посетил страны Евросоюза.
Нарушителю назначили штраф и в связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, уволили с федеральной государственной гражданской службы.
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