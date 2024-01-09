За рубежом
09.01.2024, 19:27

Псковский чиновник уволен за сокрытие ВНЖ в Эстонии

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Pihkva kohtumaja
Pihkva kohtumaja
ФОТО: Krister Paris

Сотрудник Управления Росреестра по Псковской области получил штраф и был уволен с занимаемой должности из-за сокрытия вида на жительства в Эстонии.

В результате оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области было установлено, что государственный гражданский служащий, имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в июне 2023 года получил срочный вид на жительство на территории Эстонской Республики. О данном факте он надлежащие органы и своего работодателя не уведомил, пишут российские СМИ.

Кроме того, мужчина тайно посетил страны Евросоюза.

Нарушителю назначили штраф и в связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, уволили с федеральной государственной гражданской службы.

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