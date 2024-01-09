Politico: Венгрия выдвинула ЕС условия, при выполнении которых готова снять вето с выделения 50 млрд евро для Украины

Изначально планировалось, что страны ЕС выделят Украине в виде грантов и кредитов 50 млрд евро — эти деньги из бюджета блока до 2027 года должны были пойти, в частности, на выплаты зарплат госслужащим, пенсий, стипендий и пособий. На саммите лидеров Евросоюза в декабре венгерский премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на это решение.

Politico со ссылкой на источники сообщает, что в минувшую пятницу, 5 января, официальный Будапешт направил письмо властям Бельгии (страна сейчас председательствует в ЕС), в котором был выдвинут вариант компромисса. Венгерское правительство предлагает разбить пакет помощи на четыре части по 12,5 млрд евро и направлять их Киеву ежегодно при условии, что каждый транш поддержат все страны Евросоюза.

Такая схема, отмечает издание, свидетельствует об успешном давлении лидеров ЕС на Орбана в преддверии саммита глав государств и правительства блока в феврале. На протяжении последних недель венгерский премьер-министр публично использовал более резкую риторику, выступая категорически против любой поддержки Украины из бюджета ЕС. С другой стороны, если предложенный вариант будет согласован, Орбан сохранит за собой возможность блокировать будущие транши, заставляя Брюссель идти на уступки в отношении Будапешта.

Тем не менее, часть собеседников Politico настроены в отношении выдвинутого компромисса скептически. „Семилетний бюджет ЕС представляет собой многолетнюю структуру, мы не можем делать это (согласовывать расходы — прим. Delfi) из года в год“, — сказал на условиях анонимности европейский дипломат.

После того, как на декабрьском саммите европейские лидеры из-за венгерского вето не смогли согласовать выделение 50 млрд евро Украине, ряд глав государств и правительств выразили уверенность, что помощь в том или ином виде будет направлена Киеву в начале года. В частности, высказывалось предложение взять деньги не из бюджета ЕС, а пропорционально разделить траты между бюджетами государств-членов.