От каких тренировок худеют, а какие могут провоцировать набор лишнего веса?
Чтобы сбрасывать лишний вес необходим дефицит калорий, другими словами - дефицит энергии. Поэтому именно питание – основа вашей стройности. Но дефицит в калориях приведет в какой-то момент к плато, когда вес уже не будет падать а возможно даже будет набираться обратно, предупреждает фитнес тренер и блогер RusDelfi Юлия Смоли.
Именно в момент плато с мертвой точки нас может сдвинуть спорт. Обычно рекомендуют добавить кардио тренировок , чтобы увеличить дефицит калорий и за счет силы воли продолжать худеть. Но интенсивные тренировки вызывают гормональный ответ, мы хотим больше есть и меньше можем контролировать свой голод. В конце концов случается срыв и любая диета идет под откос
Но есть решение как продолжить похудение и зафиксировать вес если вы уже сбросили лишнее. Сделать это можно, сочетая тренировки во второй зоне пульса и силовые тренировки вы сможете продолжить худеть и удерживать ваш вес внизу.
Что это за тренировки?
Заниматься стоит, придерживаясь следующей схемы распределения сил - тренировки во второй зоне пульса - 70% от дневной активности, силовые тренировки 30%.
Что же включают в себя тренировки во второй зоне пульса? Например, это - ходьба быстрым шагом 4-5 раз в неделю по 45-60 минут. Пульс при этом должен быть около 100 ударов в минуту. При этом у нагрузки должна быть низкая интенсивность - параллельно вы можете поддерживать разговор, но при этом у вас должно быть учащенное дыхание.
Какие процессы при этом будут происходить? Организм в качестве источника энергии будет расходовать ваши жировые отложения. Утренние прогулки на голодный желудок ускоряет процесс мобилизации жира. Также они стимулируют митогенез - деление клеток и добавление новых митохондрий которые отвечают за производство энергии о расщепление жира.
Что касается силовых тренировок, то это могут быть тренировки с гантелями и утяжелением:15-20 минут 5 раз в неделю или 30-40 минут 2-3 раза в неделю. Основные движения - на большие группы мышц (тяги, жимы, приседания, выпады).
Такие тренировки строят мышцы, которые отвечают за быстрый обмен веществ, а также уменьшают потерю мышц во время диеты. Мы ведь хотим терять лишний жир, а не мышцы? Силовые тренировки с адекватным потреблением белка активируют m-ТОR и дают сигнал телу усваивать белки. В мышцах содержится основное количество запасенной телом глюкозы. Соответственно, больше мышц - меньше глюкозы пойдет в подкожный жир.
В своем блоге я даю систему как правильно сочетать эти два вида тренировок чтобы не навредить себе и достигнуть своих целей. Подписывайтесь!
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