От каких тренировок худеют, а какие могут провоцировать набор лишнего веса?

Именно в момент плато с мертвой точки нас может сдвинуть спорт. Обычно рекомендуют добавить кардио тренировок , чтобы увеличить дефицит калорий и за счет силы воли продолжать худеть. Но интенсивные тренировки вызывают гормональный ответ, мы хотим больше есть и меньше можем контролировать свой голод. В конце концов случается срыв и любая диета идет под откос

Но есть решение как продолжить похудение и зафиксировать вес если вы уже сбросили лишнее. Сделать это можно, сочетая тренировки во второй зоне пульса и силовые тренировки вы сможете продолжить худеть и удерживать ваш вес внизу.

Что это за тренировки?

Заниматься стоит, придерживаясь следующей схемы распределения сил - тренировки во второй зоне пульса - 70% от дневной активности, силовые тренировки 30%.

Что же включают в себя тренировки во второй зоне пульса? Например, это - ходьба быстрым шагом 4-5 раз в неделю по 45-60 минут. Пульс при этом должен быть около 100 ударов в минуту. При этом у нагрузки должна быть низкая интенсивность - параллельно вы можете поддерживать разговор, но при этом у вас должно быть учащенное дыхание.

Какие процессы при этом будут происходить? Организм в качестве источника энергии будет расходовать ваши жировые отложения. Утренние прогулки на голодный желудок ускоряет процесс мобилизации жира. Также они стимулируют митогенез - деление клеток и добавление новых митохондрий которые отвечают за производство энергии о расщепление жира.

Что касается силовых тренировок, то это могут быть тренировки с гантелями и утяжелением:15-20 минут 5 раз в неделю или 30-40 минут 2-3 раза в неделю. Основные движения - на большие группы мышц (тяги, жимы, приседания, выпады).