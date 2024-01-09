Самый жаркий год в истории. Глобальное потепление уверенно продолжается в 2024 году после рекордного 2023-го

Исследователи из климатического центра Коперника при Евросоюзе опубликовали во вторник ежегодный климатический обзор, в котором говорится, что 2023 год побил предыдущий рекорд 2016 года с большим отрывом.

„В 2023 году впервые за всю историю наблюдений каждый день в течение года превышал на 1°C доиндустриальный уровень 1850–1900 годов. Практически каждый второй день был более чем на 1,5°C теплее, чем в 1850–1900 годах, а два дня в ноябре впервые пробили рубеж в 2°C“, — говорится в обзоре.

Еще в 2015 году на конференции ООН по вопросам изменения климата в Париже почти все страны мира договорились сдержать повышение температур на планете в этом веке в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С.

Достичь целей Парижского соглашения всё труднее. Последние девять лет оказались самыми жаркими в истории, причем с серьезным отрывом.

„2023 выдался исключительным годом. Климатические рекорды падали один за другим. Судя по всему, он оказался самым теплым за последние 100 тысяч лет“, — прокомментировала отчет одна из руководителей центра Коперника Саманта Берджес.

Горячий океан

Две главные причины аномального 2023 года: глобальное потепление, вызванное человеком, и Эль-Ниньо, феномен нагревания поверхности Тихого океана.

Согласно данным центра Коперника, средняя глобальная температура поверхности моря в прошлом году оставалась устойчиво и необычно высокой в большинстве океанических бассейнов, особенно в Северной Атлантике, что сыграло важную роль в повышении глобальных температур в целом.

Океан имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.