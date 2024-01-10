МНЕНИЕ | Слухи о смерти Центристской партии сильно преувеличены

В чем же причина такого, мягко говоря, неоднозначного шага? Сами ушедшие предсказуемо винят во всем нового председателя партии Михаила Кылварта – мол, не смог он за три месяца наладить работу партии как единой команды. А еще виновата Яна Тоом … Правда, еще несколько месяцев назад ее деятельность особенно не смущала Юри Ратас а и Танеля Кийка. Ратас тогда в комментарии Postimees подчеркнул, что у нас правовое государство и обращение в суд - нормальная практика. Но теперь все иначе.

Болезненным этот удар делает, пожалуй, то обстоятельство, что нанесен он партии в спину: депутаты, в подавляющем большинстве (пятеро из шести) попавшие в парламент или за счет голосов других центристов, или благодаря высокому месту в общем предвыборном списке, показавшие на выборах не очень убедительный личный результат, в итоге предают интересы своих избирателей, интересы самой партии, и уходят к политическим конкурентам. И никто бы слова не сказал, откажись они при этом от своих мандат ов в Рийгикогу, что было бы честно и справедливо. Однако об этом даже речи не идет: люди, которые вчера бойко критиковали правящую коалицию, сегодня сами стали ее частью, и теперь будут рьяно защищать действия правительства, политику Партии реформ, премьер-министра Каю Каллас – словом, что угодно, но только не интересы центристских избирателей, отдавших им свои голоса.

Разумеется, уход известных политиков – проблема для партии, тем более, когда одновременно уходят сразу несколько. Но это абсолютно не значит, что проблема неразрешима. В Центристской партии очень много значимых и опытных политиков самых разных уровней – от муниципального до государственного: мэры и вице-мэры, депутаты Рийгикогу , бывшие (поскольку сейчас ЦП в государстве находится в оппозиции) министры, члены городских и волостных собраний... Центристы находятся у власти в разных регионах, за последние несколько месяцев пополнив этот список, к примеру, Нарвой, Кохтла-Ярве, Виймси и Тапа. Поэтому потеря нескольких депутатов парламента – удар болезненный, но отнюдь не смертельный.

Во-вторых, как я ни старался, я не смог вспомнить ни одной статьи, ни одного комментария, ни одного обращения со стороны Юри Ратаса, Танеля Кийка или Яака Ааба за прошедшие после конгресса три с небольшим месяца (причем ни к общественности, ни к однопартийцам), где они говорили бы что-либо хоть отдаленно похожее на „давайте все вместе строить будущее партии“, „забудем о разногласиях и единой командой пойдем дальше“. За все это время от них в лучшем случае звучало „все очень плохо, но дадим новому председателю немного времени“, в худшем – на новое руководство партии с их стороны сыпалась жесткая критика. И никакого стремления идти на компромисс.

Высказанное Ратасом обвинение, согласно которому „новый председатель не смог сплотить всех в единую команду“, звучит совсем не убедительно. Во-первых, для танго нужны двое, и ни один председатель не сможет всех сплотить, если у другой стороны нет ни желания, ни готовности к сотрудничеству. Да, возможно, Кылварту не хватает опыта руководства партией, есть у него свои недостатки (впрочем, у кого их нет?), но мы внутри партии хорошо видели, как он изо всех сил пытался выстраивать отношения со всеми, включая вчерашних оппонентов. Чего не было – так это их ответного желания идти навстречу.

Что изменилось? Все очень просто – в сентябре состоялся конгресс Центристской партии, на котором был избран новый председатель. Ратас, Кийк и остальные члены той же команды проиграли выборы в руководящие органы партии Кылварту и его команде. Хотя до последнего они не могли даже поверить в то, что такое вообще возможно. А, потеряв власть в партии, эти политики вдруг резко охладели к ее будущему и пустились в бега. Поэтому причины, приводимые ушедшей на прошлой неделе шестеркой депутатов, выглядят очень надуманными: неужели годы, а для кого-то даже десятилетия в партии быстро забылись из-за трех месяцев под руководством другого председателя? Тем более, что никаких громких скандалов за это время не было, никто не портил отношений с ни с Кийком, ни с остальными ушедшими. Скорее, наоборот – Михаил Кылварт активно пытался наладить сотрудничество и улучшить отношения, испортившиеся накануне конгресса. Но тщетно.

Команда Ратаса-Кийка не рассчитывала на поражение

На самом деле мне кажется, что истинная причина „ухода шестерых“ состоит в том, что команда Ратаса и Кийка так и не смогла оправиться от поражения на сентябрьском конгрессе, и теперь ее члены невольно демонстрируют, что у них нет никакого желания быть в партии, если не они ею управляют. Об этом, кстати, в контексте будущего стоит задуматься и социал-демократам, куда Кийк, Ааб и двое их соратников сбежали из Центристской партии. Похоже, что этими людьми, прежде всего, движет именно жажда власти.

Примечательно и то, что шестеро депутатов ушли в тот момент, когда дела у партии начали выправляться: опускавшийся несколько месяцев рейтинг центристов стабилизировался и стал понемногу расти, прекратился уход людей, начавшийся после конгресса, стали поступать десятки заявлений о вступлении в партию. Центристы пришли к власти еще в ряде самоуправлений, включая Нарву и Кохтла-Ярве, снова стала издаваться газета Kesknädal, началось выстраивание организации, работа с региональными отделениями. Похоже, что сначала Кийк и его команда ожидали какого-то коллапса внутри партии, а осознав, что все, напротив, начинает идти на лад, решили уйти, громко хлопнув дверью. Что, опять-таки, говорит о том, что у них с самого начала не было ни малейшего намерения идти дальше единой командой с новым руководством центристов.

Что теперь? Жизнь продолжается, и партия идет дальше. Центристам неоднократно предрекали и развал, и превращение в „русскую партию“ (что бы это ни значило), но прогнозы эти никогда не сбывались. Не будет такого и в этот раз, как бы об этом ни мечтали политические оппоненты. Вспоминая еще один старинный анекдот, можно сказать им лишь одно: „Не дождетесь“.

P.S. Шестерка теперь уже бывших депутатов-центристов объявила о своем выходе из партии 5 января. Ровно год назад в этот день прошли похороны Эдгара Сависаара – человека, которого, наверное, можно смело называть главным символом Центристской партии в ее истории. Очень хочется надеяться, что это было просто совпадение, иначе придется признать, что цинизм некоторых людей просто зашкаливает.

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