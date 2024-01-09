МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Нелегальные мигранты в РФ - ваша очередь послужить Путину!“

В новогоднюю ночь власти Петербурга явили миру новый способ пополнения армии, воюющей в Украине, посредством борьбы с нелегальной миграцией. В то время, когда горожане собрались отдыхать и веселиться в центре, силовики готовились провести одну из самых масштабных облав в истории. Никогда еще борьба с нелегальной миграцией не велась в праздники, а это значит, что властям уже наплевать на настроения людей. Им нужно набрать солдат и отчитаться перед Кремлем о выполненных планах по поставкам „пушечного мяса“.