МНЕНИЕ | Сергей Ковальченко: „Нелегальные мигранты в РФ - ваша очередь послужить Путину!“
В новогоднюю ночь власти Петербурга явили миру новый способ пополнения армии, воюющей в Украине, посредством борьбы с нелегальной миграцией. В то время, когда горожане собрались отдыхать и веселиться в центре, силовики готовились провести одну из самых масштабных облав в истории. Никогда еще борьба с нелегальной миграцией не велась в праздники, а это значит, что властям уже наплевать на настроения людей. Им нужно набрать солдат и отчитаться перед Кремлем о выполненных планах по поставкам „пушечного мяса“.
Традиционные центры притяжения гуляющих в праздники – Дворцовая площадь и Невский проспект – в новогоднюю ночь стали ареной для охоты на людей восточной внешности. Силовики действовали как при разгоне оппозиционных митингов – подгоняли специально заказанные городские автобусы к местам задержаний, быстро забивали их людьми и отправляли в отделы полиции. Горячая фаза облавы началась около часа ночи, когда задержания стали массовыми, а люди, пришедшие отметить праздник, находились в шоке от того, что оказались в эпицентре полицейской операции, когда вокруг них хватали и тащили мужчин, охаживая их дубинками.