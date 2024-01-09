МНЕНИЕ | Денис Ларченко: Ирина Янович в очередной раз показывает свою некомпетентность

Ирина Янович в очередной раз показывают свою некомпетентность и пытается выдать желаемое за действительное.

То, что в городе катастрофически падает рождаемость, не новость более пяти лет. Этот факт давно волнует министерство образования. Именно по этой причине при выделении денежных средств на реконструкцию Кесклиннаской школы и строительство двух госгимназий городу выдвинули условие – сократить общеобразовательные площади на 7000 кв.м. Это фигурировало в договоре между городом и министерством, подписанном еще при Евграфове и Таммисте.

Переговоры о строительстве еще одного нового здания для муниципальных школ ведутся несколько лет. Планируется, что деньги на строительство нового общеобразовательного комплекса будут привлечены из фондов ЕС. Эти средства распределяет министерство. У каждого фонда есть свои цели и задачи. В этом конкретном случае затрагивается программа поддержки для приведения в порядок школьной сети.

Если переводить название программы с эстонского и понимать ее контекст, то ясно, что одна из частей проекта – оптимизация школьной сети, то есть сокращение общеобразовательных площадей. Приведение в порядок означает, что деньги могут выделить на то, чтобы создать современную инфраструктуру, объемы которой должны соответствовать реальным потребностям города. С учетом всех демографических показателей и реальных цифр рождаемости детей в городе министерство понимает, что сейчас Нарва тратит колоссальные суммы на содержание бетона, а не на улучшение качества образования.