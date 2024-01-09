МНЕНИЕ | Денис Ларченко: Ирина Янович в очередной раз показывает свою некомпетентность(11)
Председатель городского собрания Ирина Янович направила письмо в министерство образования и науки, в котором высказала сожаление о способе коммуникации государства с Нарвой. Дело в том, что министр образования Кристина Каллас в интервью Gazeta.ee выразила недоумение о настойчивом сообщении нарвских властей о том, что Солдинаскую школу закрыли в срочном порядке, чтобы получить от государства 14,5 млн на строительство нового школьного здания. По словам министра, Нарве нужно для этого закрыть еще одну школу. Судя по письму Янович, у города не было этой информации. Как же вышло, что Председатель городского собрания не знала условий министерства, и только ли она не знала их? RusDelfi задал это вопрос депутату Денису Ларченко.
Ирина Янович в очередной раз показывают свою некомпетентность и пытается выдать желаемое за действительное.
То, что в городе катастрофически падает рождаемость, не новость более пяти лет. Этот факт давно волнует министерство образования. Именно по этой причине при выделении денежных средств на реконструкцию Кесклиннаской школы и строительство двух госгимназий городу выдвинули условие – сократить общеобразовательные площади на 7000 кв.м. Это фигурировало в договоре между городом и министерством, подписанном еще при Евграфове и Таммисте.
Переговоры о строительстве еще одного нового здания для муниципальных школ ведутся несколько лет. Планируется, что деньги на строительство нового общеобразовательного комплекса будут привлечены из фондов ЕС. Эти средства распределяет министерство. У каждого фонда есть свои цели и задачи. В этом конкретном случае затрагивается программа поддержки для приведения в порядок школьной сети.
Если переводить название программы с эстонского и понимать ее контекст, то ясно, что одна из частей проекта – оптимизация школьной сети, то есть сокращение общеобразовательных площадей. Приведение в порядок означает, что деньги могут выделить на то, чтобы создать современную инфраструктуру, объемы которой должны соответствовать реальным потребностям города. С учетом всех демографических показателей и реальных цифр рождаемости детей в городе министерство понимает, что сейчас Нарва тратит колоссальные суммы на содержание бетона, а не на улучшение качества образования.
О том, что Нарвскую шестую школу надо закрыть тоже, мы говорим давно. Новая же власть решила пойти другим путем: она заострила свое внимание на сохранении рабочих мест и административном ресурсе, нежели качестве образования. Я уже не говорю о том, что в шестой школе учится примерно 180 учеников. С учетом того, что финансирование школ имеет прямую взаимосвязь с количеством учеников, понятно, что при таком критически маленьком количестве учеников в этой школе не будет ни кружков, ни чего-то еще, что обогащает общеобразовательный процесс. Дефицит учеников приводит к дефициту финансирования, а это в свою очередь – к посредственному качеству образования.
Если говорить коротко, то решение о закрытии Солдинаской школы было принято „в счет закрытия долга“ города перед министерством. Об этом обязательстве город знал уже более пяти лет. Теперь этот долг погашен, и город может продолжить вести переговоры о новых инвестициях и поддержке государства.
Государство в лице министерства образования уже неоднократно давало четкий сигнал о том, что при поддержке строительства нового учебного здания у Нарвы возникнет обязательство привести в порядок имеющуюся инфраструктуру. Такова цель фонда и программы финансирования. Это означает одно – сокращение общеобразовательных площадей.
Таким образом, когда Янович заявляет о том, что они закрыли Солдинаскую школу, чтобы получить поддержку на строительство нового учебного комплекса – это лукавство. Солдинаскую школу закрыли по причине соответствующего обязательства за то, что у нас в городе появилось три новых учебных здания: Кесклиннаская школа и две госзимназии. Поддержка строительства еще одного комплекса будет означать новые обязательства.
Жаль, что председатель горсобрания этого не понимает либо делает вид, что не понимает. С другой стороны оно и понятно, ведь ленточки разрезать куда приятней, чем „оплачивать счет за банкет“. О негативных последствиях мало кто готов говорить, еще меньше тех, кто готов отвечать за них.
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