Вербовщик сербских наемников в российскую армию Деян Берич пожаловался на командование 119-го парашютно-десантного полка, в котором служат иностранцы. В видеообращении, обнародованном в соцсети „ВКонтакте“в понедельник, 8 января, Берич, одетый в футболку с надписью „Команда Путина. Народный фронт“, сообщил, что российские командиры отказываются обеспечить сербов достаточным количеством вооружений и лечить раненых.

По его словам, ему приходилось самому вместе с „Народным фронтом“ заниматься получением машин, квадрокоптеров, берцев и обеспечением наемников водой. При этом командиры из 119-го полка называли сербских наемников „цыганами“ и не понимали их мотивов участия в российском вторжении в Украину, указывает далее серб, ставший доверенным лицом президента РФ Владимира Путина на выборах в марте 2024 года.

Сербы отказались идти на штурм без оружия

Перед Новым годом командование полка приказало сербам идти на штурм позиций ВСУ, выдав им на руки по 2-3 магазина и приказав „другое оружие захватить в бою“, цитирует слова Берича Русская служба Би-би-си. Сербы отказались выполнять этот приказ и попросили перевести их в другое подразделение, но были объявлены дезертирами и военными преступниками. Сербских наемников выгнали из землянок и несколько дней продержали на морозе без еды и воды, после чего в полк приехали представители военной полиции и предложили им подписать признание в том, что они признают себя шпионами.

Деян Берич также сообщил, что обращался в военную прокуратуру и к руководству Чечни с просьбой перевести сербских наемников в отряд „Ахмат“, однако „руководство 119-го полка не хочет, чтобы это хорошо кончилось“. Командование 119-го полка Берич назвал „ОПГ“ (организованной преступной группировкой. - Ред.) и высказал опасение, что его могут осудить „за дискредитацию армии“, а этот ролик будут использовать некие „враги“.

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