Поиск агентов и диверсантов. Почему страны Балтии отгораживаются от России

13 января 2023 года произошел взрыв на газопроводе Amber Grid. Он соединяет Литву, где находится единственный в регионе терминал сжиженного газа, с Латвией, где расположено единственное в регионе газохранилище. Это часть критической инфраструктуры, от которой зависит и газоснабжение, и отопление в регионе. История получила международный резонанс.

„Взрыв газопровода в Литве нужно тщательно расследовать, нельзя исключить диверсию“, — заявил тогда бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Аварию расследуют уже почти год, никакого подтверждения или опровержения версии о диверсии литовские власти предъявить не могут. Отвечая на запрос Би-би-си, правоохранительные органы Литвы отказались раскрывать детали.

Это был первый инцидент, после которого начались дискуссии о том, могла ли произойти диверсия.

Но незадолго до взрыва на газопроводе — в ноябре 2022 года — в Латвии перевернулся автобус, следовавший из Эстонии в Ригу, в результате один человек погиб и более 30 получили травмы разной степени тяжести. Такие ДТП происходят регулярно, однако в этом автобусе находились 29 украинских военных.

О пассажирах рейса не знали ни в латвийской полиции, ни в армии — соответственно, конвой автобус не сопровождал. И хотя резонанса было меньше, тогда в соцсетях также заговорили о предполагаемых диверсантах.

В ответ на запрос Би-би-си Государственная полиция Латвии сообщила, что свидетельств причастности спецслужб не обнаружено. По официальной версии, аварию спровоцировал водитель грузовика, выехавший на встречную полосу.

Водитель — эстонец, после аварии его доставили в эстонскую больницу. Однако уголовный процесс, начатый год назад, не закончен до сих пор.

В начале февраля 2023 года произошел пожар на заводе Edge Autonomy Riga, где помимо прочего производились дроны для украинской армии. Новость тут же разлетелась по местным и украинским СМИ, снова вызвав волну подозрений по поводу возможной российской диверсии.