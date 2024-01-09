Проживающую в Эстонии украинскую звезду легкой атлетики выбрали спортсменкой года на родине

22-летняя Магучих выиграла золотые медали в прошлом году как на чемпионате мира, так и на чемпионате Европы в закрытых помещениях. Кроме того, она успешно защитила титул Бриллиантовой лиги.

Из-за войны на родине украинка сейчас живет и тренируется в Эстонии. В минувшие выходные она также присутствовала на баскетбольном матче на Unibet Arena, где БК „Калев/Крамо“ одержал победу над ведущим украинским клубом „Прометей“ в рамках совместной эстонско-латвийской лиги.

В категории юных спортсменов Олимпийским комитетом Украины признан лучшим пловец Александр Желтяков, а лучшим тренером выбрана Татьяна Степанова, которая тренирует Магучих.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.