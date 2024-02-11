За рубежом
11.02.2024, 13:41

НАШ RAHVAS | Клоунесса из Эстонии об успехе в Британии: „Можно надеть большие штаны и играть с грязью. И мне от этого просто хорошо“

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Юлия родилась в Эстонии. В возрасте 12 лет, вслед за старшей сестрой, она переехала в Англию.
Юлия родилась в Эстонии. В возрасте 12 лет, вслед за старшей сестрой, она переехала в Англию.
ФОТО: Kollaaž: Nina Briantseva | Erakogu

Юлия Масли родом из Эстонии. В 12 лет, вслед за старшей сестрой, она переехала в Англию, где в итоге построила успешную карьеру клоуна. Надевая в детстве колготки на голову и выходя в таком виде на улицу, девочка еще не знала, что в будущем за подобное ей будут платить деньги. RusDelfi продолжает сериал „Наш Rahvas“ о том, как живут в других странах мира бывшие эстоноземельцы.

„Мама всегда говорила, что я всех опозорю, а папа, наоборот, говорил: „А почему? Давай!“ Он считал, что это хорошо, - вспоминает Юлия реакцию родителей на свои первые выступления. - Мне всегда нравилось смешить людей, но я не думала, что это можно сделать своей профессией“.

„К тому же, - добавляет она, - девушки-клоуны в глазах людей поколения моих родителей — это что-то невозможное“. Никто, кроме папы Юлии, никогда не говорил о том, что она может смешить людей и зарабатывать на этом деньги. И хотя маме было сложно понять том, чем хочет заниматься девушка, на протяжении всего пути родители поддерживали стремления Юлии.

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