НАШ RAHVAS | Клоунесса из Эстонии об успехе в Британии: „Можно надеть большие штаны и играть с грязью. И мне от этого просто хорошо“

Юлия Масли родом из Эстонии. В 12 лет, вслед за старшей сестрой, она переехала в Англию, где в итоге построила успешную карьеру клоуна. Надевая в детстве колготки на голову и выходя в таком виде на улицу, девочка еще не знала, что в будущем за подобное ей будут платить деньги. RusDelfi продолжает сериал „Наш Rahvas“ о том, как живут в других странах мира бывшие эстоноземельцы.