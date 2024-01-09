Хорошо загримированный Николас Кейдж и действия эротического характера: о чем фильм „Герой наших снов“?
В одном из анонсов к этому фильму сказано, что там можно увидеть Николаса Кейджа в его лучшей комедийной форме. Во втором – что это будущая вечная классика жанра. Насчет первого спорить сложно – кто его знает, каков там Кейдж в его лучшей форме, тем более - в комедийной. Ну правда, вдруг он лучше не может и это действительно его максимум. Насчет второго – уверен, что нет.
Сценаристы фильма „Герой наших снов“ придумали очень интересную завязку, которую можно было бы раскрутить практически во что угодно. При желании – во что-то типа братьев Фарелли - кино, балансирующее на грани всех приличий, но при этом уморительно смешное на уровне „гилти плежур“. При другом желании – во что-то большее, чем просто комедия, что-то такое, что отчасти сродни философскому стендапу, с размышлениями о жизни, о человечестве и об отношениях. Но дальше завязки дело как-то не пошло.
Главный герой фильма, как вы уже поняли, в исполнении Николаса Кейджа, в какой-то момент узнает, что снится какому-то гигантскому количеству людей, как знакомых, так и незнакомых, и сначала его это смущает. В снах этих он сначала ничего не делает, просто стоит и смотрит на какие-то другие происходящие события, но постепенно он начинает в них осваиваться и совершать самые разные действия. От простого стояния и наблюдения в середине фильма сначала он переходит к действиям эротического характера - пусть в немногих снах у немногих пользователей - а затем, в гораздо больших масштабах, уже и к неприкрытому насилию. И правда – чего просто так стоять.
Герой проходит традиционные стадии отношения к нему со стороны окружающих. Поначалу его просто воспринимают как феномен, и не очень заморачиваются на все его отрицания, что он не специально, не нарочно, и вообще он не такой. Потом он становится суперзвездой, а в конце, разумеется, из суперзвезды и героя девичьих эротических мечт сползает во всеобщее неприятие и страх.
И как будто всё. В мучительных поисках развязки сценаристы и режиссёр используют любые подворачивающиеся под руки варианты, в том числе - внезапно переводят сюжет в какие-то научно-фантастические рамки, но спасает это не сильно.
Николас Кейдж в этом фильме хорошо загримирован. Он такой, средних лет, лысый и с бородой этом, видимо, по мнению критиков, и состоит его гениальность в этом фильме. Он играет человека, который зациклен на своей заурядности, а потом становится зацикленным на своей исключительности и даже избранности, в некотором роде.
В общем, пока авторы фильма не представляют себе, чем всё закончится, Кейдж якобы наслаждается своей ролью – и даёт зрителям понять, что они тоже могут чем-нибудь уже насладиться. Историей не очень получается, потому что история в этом кино не движется примерно никуда примерно минуты с двадцатой повествования, так хоть актёрской игрой всё того же несчастного Кейджа, который то смущается, то наглеет, то показательно анализирует происходящее с ним, то пытается воплотить в жизнь эротические сны своей молодой коллеги. Ну и вот нет – никак нельзя сказать, что это лучшая роль Кейджа. Кино, как говорится, на один раз, с крайне интересной задумкой, на которую, видимо, и ушли все творческие силы съёмочной группы.
Ну, пусть будет так.
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