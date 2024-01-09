Хорошо загримированный Николас Кейдж и действия эротического характера: о чем фильм „Герой наших снов“?

В одном из анонсов к этому фильму сказано, что там можно увидеть Николаса Кейджа в его лучшей комедийной форме. Во втором – что это будущая вечная классика жанра. Насчет первого спорить сложно – кто его знает, каков там Кейдж в его лучшей форме, тем более - в комедийной. Ну правда, вдруг он лучше не может и это действительно его максимум. Насчет второго – уверен, что нет.

Сценаристы фильма „Герой наших снов“ придумали очень интересную завязку, которую можно было бы раскрутить практически во что угодно. При желании – во что-то типа братьев Фарелли - кино, балансирующее на грани всех приличий, но при этом уморительно смешное на уровне „гилти плежур“. При другом желании – во что-то большее, чем просто комедия, что-то такое, что отчасти сродни философскому стендапу, с размышлениями о жизни, о человечестве и об отношениях. Но дальше завязки дело как-то не пошло.

Главный герой фильма, как вы уже поняли, в исполнении Николаса Кейджа, в какой-то момент узнает, что снится какому-то гигантскому количеству людей, как знакомых, так и незнакомых, и сначала его это смущает. В снах этих он сначала ничего не делает, просто стоит и смотрит на какие-то другие происходящие события, но постепенно он начинает в них осваиваться и совершать самые разные действия. От простого стояния и наблюдения в середине фильма сначала он переходит к действиям эротического характера - пусть в немногих снах у немногих пользователей - а затем, в гораздо больших масштабах, уже и к неприкрытому насилию. И правда – чего просто так стоять.

Герой проходит традиционные стадии отношения к нему со стороны окружающих. Поначалу его просто воспринимают как феномен, и не очень заморачиваются на все его отрицания, что он не специально, не нарочно, и вообще он не такой. Потом он становится суперзвездой, а в конце, разумеется, из суперзвезды и героя девичьих эротических мечт сползает во всеобщее неприятие и страх.