Франц Беккенбауэр - это Мидас мирового футбола

Франц Беккенбауэр был одной из ключевых фигур, сделавших „Баварию“ главным клубом Германии и одним из главных клубов мира.

Выиграл с этой самой „Баварией“ всё, что мог в стране и Европе.

Начав как атакующий хавбек, затем успел проявить себя как опорный, а после переизобрёл позицию либеро.

Со сборной ФРГ выиграл чемпионаты мира и Европы, да и вообще за всю его карьеру в сборной (кстати, и как тренера тоже) лишь раз она осталась вне топ-4 крупного турнира - в 1968-м, когда на этот самый турнир не попала в принципе (там потрясающая история, но в другой раз уже).

Выиграл два „Золотых мяча“ - немыслимая история для защитника.

Успел выйти на пенсию в США, поиграв там с Пеле и выиграв всё, что можно в „Космосе“ - а затем ещё раз, на посошок, выиграть чемпионат Германии, но уже с „Гамбургом“.

Не особо хотел быть тренером, но со сборной выиграл ещё один чемпионат мира (а перед тем играл в финале, когда к этому не располагало практически ничего).

Жутко провалился в „Марселе“, где выиграл всего лишь чемпионат.

Жутко провалился в „Баварии“, где выиграл всего лишь чемпионат (пришёл спасателем по ходу) и Кубок УЕФА (пришёл перед финалом, чтобы не дать Рехагелю выиграть титул).

В роли функционера „Баварии“ способствовал укреплению статуса клуба, а в роли посла заявки ЧМ-2006 - добыл этот турнир для Германии.

„Просто“ заработал тучу бабла и, в отличие от друга Ули, сумел избежать всевозможных сомнений в законности этого самого „заработал“.

Потрясающая карьера, возможно, лучшая в истории футбола. Удивительной способности притягивать к себе победы - и не скажешь, что незаслуженно - человек.

Увы, теперь стоит добавлять „был“.

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