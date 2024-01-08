Правда ли, что украинская кинокомпания запустила акцию „Оно того не стоило“ о контрнаступлении ВСУ?
В декабре 2023 года по интернету разошлись кадры из видео, якобы снятого и показанного в Украине с целью примирить общество с нынешним положением дел на фронте. Мы проверили, действительно ли подобное видео создала компания Film.ua.
Как утверждается в новости, украинская кинокомпания Film.ua „готовит аудиторию к развороту на 180 градусов“ — на её YouTube-канале якобы была запущена трансляция видео, в котором „оживлённые“ нейросетью погибшие бойцы ВСУ говорят: „Воно було того не варте“ (укр. „Оно того не стоило“). Утверждается, что таким образом жителей страны готовят к принятию тезисов „Контрнаступление провалилось“ и „Следовало подписать мирные инициативы в Стамбуле“. Публикации в СМИ и посты в соцсетях сопровождаются девятисекундным видео, якобы записанным с официальной страницы Film.ua на YouTube.Новость распространили, в частности, издания „Мрiя“, „Царьград“ и „Беzформата“, а также многочисленные Telegram-каналы, среди которых „Россия сейчас“ (225 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир“ (123 000), „Миротворец“ (68 000), Rogandar News (45 000) и „БайБайден“ (42 000).
Film.ua Group — крупная украинская группа компаний в сфере кино- и телепроизводства. У неё есть свой канал на YouTube с почти 4 млн подписчиков. Этот аккаунт верифицирован, рядом с ним есть соответствующая значок. Вот только на вирусном видео такой галочки нет.
В мобильной версии YouTube рядом с названием канала значок верификации отсутствует (как и в случае с другими аккаунтами), однако всё оформление (от шрифтов до цветов) абсолютно другое.
„Проверено“ не нашло на YouTube-канале Film.ua Group никаких следов вирусного видео. Отсутствуют его упоминания и в украинских СМИ, хотя потенциально очень резонансная (учитывая и тему, и размер аудитории) трансляция не должна была обойти стороной массового зрителя.
Фотографии погибших бойцов ВСУ для ролика были взяты со специального украинского мемориального сайта. На сайте есть раздел, посвящённый тому, как корректно и этично рассказывать об этой чувствительной теме. Очевидно, разрешения использовать эти фотографии создатели вирусного ролика не получали, ведь сама его идея („оживление“ бойцов и вкладывание им в уста пораженческой идеи) противоречит позиции мемориальной платформы.
Фактчекеры из проекта StopFake обратились в Film.ua Group за комментарием. Там наличие подобного видео опровергли: „Конечно, для нас этот контент неприемлем, и такие ролики не появлялись на нашем официальном YouTube-канале“.
По данным сервиса TGStat, первым ресурсом, распространившим вирусный ролик в Telegram, стал 8 декабря в 11:50 по московскому времени канал российской телеведущей Олеси Лосевой. „Проверено“ ранее разбирало и другие случаи, когда с этого канала начиналось распространение фейковых фото и видео об Украине.
Таким образом, распространившееся в СМИ и соцсетях видео, судя по всему, поддельное. Его нет на YouTube-канале Film.ua Group, детали на скриншоте не соответствуют оформлению этого аккаунта на платформе, в самой группе компаний опровергли существование видео, а разошлась новость после публикации в одном из российских провоенных Telegram-каналов.
Итог: Фейк