Правда ли, что украинская кинокомпания запустила акцию „Оно того не стоило“ о контрнаступлении ВСУ?

Как утверждается в новости, украинская кинокомпания Film.ua „готовит аудиторию к развороту на 180 градусов“ — на её YouTube-канале якобы была запущена трансляция видео, в котором „оживлённые“ нейросетью погибшие бойцы ВСУ говорят: „Воно було того не варте“ (укр. „Оно того не стоило“). Утверждается, что таким образом жителей страны готовят к принятию тезисов „Контрнаступление провалилось“ и „Следовало подписать мирные инициативы в Стамбуле“. Публикации в СМИ и посты в соцсетях сопровождаются девятисекундным видео, якобы записанным с официальной страницы Film.ua на YouTube.Новость распространили, в частности, издания „Мрiя“, „Царьград“ и „Беzформата“, а также многочисленные Telegram-каналы, среди которых „Россия сейчас“ (225 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Шейх Тамир“ (123 000), „Миротворец“ (68 000), Rogandar News (45 000) и „БайБайден“ (42 000).

Film.ua Group — крупная украинская группа компаний в сфере кино- и телепроизводства. У неё есть свой канал на YouTube с почти 4 млн подписчиков. Этот аккаунт верифицирован, рядом с ним есть соответствующая значок. Вот только на вирусном видео такой галочки нет.

В мобильной версии YouTube рядом с названием канала значок верификации отсутствует (как и в случае с другими аккаунтами), однако всё оформление (от шрифтов до цветов) абсолютно другое.

„Проверено“ не нашло на YouTube-канале Film.ua Group никаких следов вирусного видео. Отсутствуют его упоминания и в украинских СМИ, хотя потенциально очень резонансная (учитывая и тему, и размер аудитории) трансляция не должна была обойти стороной массового зрителя.