„На 30 все равно заносит, и неважно, какая резина. Важна лишь „прокладка“ между водительским сидением и рулем“. Нарвитяне обсуждают последствия гололеда

Сильвер Пяльсинг, руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции, ответил, что с начала года в Нарвском отделении полиции, к счастью, не зафиксировано ни одного ДТП, в котором были бы пострадавшие или погибшие.

„Все аварии, произошедшие за этот период, являются страховыми случаями“, – сказал Пяльсинг .

Он добавил, что в связи с погодными условиями следует помнить об особенностях вождения в зимний период. „Мы рекомендуем соблюдать подходящую дистанцию и выбирать безопасную скорость движения, - уточнил руководитель патрульной службы. – Необходимо учитывать, что на скользкой дороге удлиняется тормозной путь. Во время снегопада мы также рекомендуем учитывать затрудненную видимость, в том числе и у других участников дорожного движения. Если соблюдать эти простые рекомендации – все целыми и здоровыми смогут доехать до дома“.

В группе также обсуждают и пешеходов, которые, к сожалению, не всегда соблюдают правила дорожного движения. „Еще и пешеходы чумные. Идут прямо и резко на пешеходный поворачивают“, - пишет Алеся, участница группы. „У меня сегодня все перебегали в неположенном месте или на красный светофор. Я думала, съем кого-нибудь заживо в конце дня“, - делится Полина.

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