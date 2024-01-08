08.01.2024, 16:15
25 иностранцев не впустили в Эстонию через Нарву в прошедшие выходные
ФОТО: Delfi Meedia
За выходные на пограничном пункте Нарва-1 пограничники не пустили в Эстонию 25 иностранцев. Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы пограничники понимали, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности Эстонии.
16 граждан Молдовы, пять - России, двое - Кыргызстана, по одному гражданину Таджикистана и Израиля не смогли въехать в Европейский союз в эти выходные. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.
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