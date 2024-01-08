25 иностранцев не впустили в Эстонию через Нарву в прошедшие выходные

За выходные на пограничном пункте Нарва-1 пограничники не пустили в Эстонию 25 иностранцев. Чаще всего причиной задержания было то, что у людей не было соответствующих документов для въезда, они давали неясные показания о цели своего путешествия или в ходе беседы пограничники понимали, что человек может представлять угрозу для общественного порядка или безопасности Эстонии.